Proveedores de huevos pagarán $17.7 millones de dólares en daños y perjuicios por aumentar precios

En una decisión histórica, un jurado federal en Illinois ha ordenado a los productores de huevos pagar $17.7 millones en daños a varias grandes empresas de alimentos, entre ellas Kraft Foods Global, Inc., The Kellogg Company, General Mills, Inc. y Nestle USA, Inc.

La demanda denunció una conspiración por parte de los productores de huevos para limitar el suministro en los Estados Unidos, afectando los precios de los alimentos.

El jurado encontró que los proveedores de huevos que participaron en la conspiración fueron Cal-Maine Foods, Inc., United Egg Producers, Inc., United States Egg Marketers, Inc. y Rose Acre Farms, Inc.

Según el veredicto, los productores de huevos emplearon ciertas tácticas como exportar huevos al extranjero y limitar el número de gallinas para reducir la oferta en el mercado nacional, elevando así los precios durante los años 2004 y 2008.

La sentencia de daños se dictó el viernes en el Distrito Norte de Illinois. Según la ley federal antimonopolio, los daños se triplican automáticamente, elevando la cifra total a más de $53 millones.

Las empresas que presentaron la demanda expresaron su agradecimiento por el fallo del jurado, subrayando la importancia del caso.

Brandon Fox, abogado que representa a los fabricantes de alimentos, dijo en un comunicado: “Estamos extremadamente agradecidos por el servicio y las conclusiones del jurado. Este fue un caso importante por muchas razones, y el premio del jurado reconoce su importancia”.

Los productores de huevos han negado las acusaciones y dijeron que apelarán la decisión.

