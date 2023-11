¿A qué país se mudó temporalmente Adamari López? La boricua se fue con 12 maletas

La salida de Adamari López de Telemundo dejó a más de uno perplejo, y es que muchos se comenzaron a preguntar qué pasaría con el futuro profesional de ella tras su repentino despido de la empresa. Sin embargo, fue a mediados del mes de octubre cuando dio a conocer lo emocionada que se siente por su nuevo proyecto con TelevisaUnivision.

La boricua llegó a mencionar que de manera momentánea no iba a mostrar lo nuevo que trae el programa que va a conducir, debido a que debía cumplir con el contrato que firmó. Sin embargo, el pasado viernes compartió un adelanto.

Adamari López en su faceta de actriz grabando ‘Amigas y Rivales en el año 2001. / Foto: Mezcalent.

López tuvo que dejar a su pequeña con su padre Toni Costa, ya que se fue con aproximadamente 12 maletas, información que dio a conocer Astrid Rivera en ‘Despierta América’ tras haberla entrevistado para el mencionado espacio televisivo.

Finalizando el mes de octubre, la presentadora de televisión armó sus maletas para continuar con su vida profesional, puesto a que el nuevo proyecto en el que está tuvo que ser filmado en otro país, y es que se trata de Uruguay.

“Mi gente linda por fin puedo contarles en lo que estoy trabajando, es algo innovador y divertido que me estoy disfrutando mucho: ¿QUIÉN CAERÁ?, por @univision Y desde Uruguay les mando besos”, fue parte del mensaje que colgó en la red social de la camarita.

Adamari de 52 años, ha demostrado lo talentosa que puede llegar a ser, hecho por el que no dudó en viajar y dejar a su hija en manos del mejor. Por ello, antes de finalizar el mensaje agregó: “Yo sigo en las grabaciones ¡Los veo pronto!”. Sin embargo, no ofreció mayores detalles sobre el espacio de entretenimiento que ofrecerá Univision.

“Bueno, estoy yo feliz, agradecidísima con todo el cariño y el apoyo que ustedes me han dado. Para los que no saben y para los que bueno, se enteraron a través de las redes sociales, estoy que no quepo de la emoción porque vuelvo a hacer un proyecto con TelevisaUnivision que me llena de muchísima alegría“, dijo en un video compartido en su perfil de Instagram.

