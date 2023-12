New York Mets tienen entre sus prioridades reforzar los jardines: Hay dos posibles candidatos

Los New York Mets han comenzado a moverse de cara a la temporada 2024 con el pitcheo como su prioridad, sin embargo uno de los más recientes reportes sobre el equipo ofrecido por Will Sammon del portal The Athletic, apunta a que la gerencia también se enfocará en reforzar los jardines.

Luego de la contratación del dominicano Luis Severino, todo apuntaba a que el conjunto neoyorquino se mantendría en la misma senda y harían todo lo posible por firmar al lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto, pero parece que paralelamente buscarán trabajar para reforzar otras posiciones.

Según Sammon, el presidente de operaciones especiales de béisbol de los Mets, David Stearns, al menos un jardinero con “buena defensa, un buen bate y preferiblemente que tenga experiencia en el bosque central”.

Entre los candidatos que cumplen esas características, destacan Michael A. Taylor y el surcoreano Jung Hoo Lee.

Jung Hoo Lee es l jugador sensación de la liga de béisbol de Corea del Sur. Crédito: Chung Sung-Jun | Getty Images

El primero de estos ha sido uno de los mejores jardineros en cuanto a la defensa se refiere en los últimos años, además, viene de un 2023 en el que tuvo una buena dosis de poder en su ofensiva conectando 21 jonrones.

Por su parte, el segundo de estos ha sido uno de los jugadores más destacados de la KBO de Corea del Sur, dejando un promedio al bate de .340 con porcentaje de embasarse de .407, esto en las últimas siete campañas.

En ese sentido, hay que destacar que los Mets han expresado “un fuerte interés” en Lee, según el reporte de Bob Nightengale de USA Today. Para fortuna del equipo, el jardinero entrará al sistema de posta para negociar con equipo de MLB este 5 de diciembre y estará allí durante un mes.

Los New York Mets cuentan con Brandon Nimmo como su jardinero central más consistente llegando a disputar hasta 150 juegos en cada una de las últimas dos temporadas, por lo que confían en que, sumando otro guardabosques central, podrían mover a Nimmo a una de las esquinas por si el dominicano Starling Marte no esté completamente recuperado de las lesiones que lo limitaron este año.

