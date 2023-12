Juan Cuadrado sueña con jugar en América: La Liga MX o la MLS, posibles destinos del colombiano

Con apenas 20 años Juan Guillermo Cuadrado dejó su natal Colombia para fichar por el Udinese de Italia. Desde entonces ha tenido una carrera respetable en la Serie A italiana, defendiendo los colores de la Fiorentina, Juventus y ahora Inter de Milán.

Ya son casi 15 años de trayectoria en Europa al máximo nivel y a sus 35 años el capitán de la selección colombiana empieza a ver su futuro lejos del viejo continente e intentar cumplir un sueño, que es volver a jugar en el fútbol de América.

El experimentado jugador tiene contrato con el Inter de Milán hasta el final de la presente campaña. Y recientemente en una entrevista que concedió al medio mexicano TUDN, Cuadrado reveló que su próximo destino sería volver a cruzar el charco hacia América.

Juan Cuadrado jugador del Inter de Milán /Getty Images

“Siempre me ha llamado la atención Estados Unidos, sentirme cerca de casa. México también me parecería una buena opción y claro, si se da la oportunidad me encantaría”, expresó el colombiano con respecto a las ligas que le gustaría jugar si regresa a América.

El extremo derecho jugó durante ocho temporadas en la Juventus. En las cuales llegó a alcanzar una final de Champions League, cinco ligas italianas y cuatro copas. Actualmente en el Inter apenas ha visto acción en 130 minutos en seis partidos, ninguno de ellos como titular.

Cuadrado quiere guiar a su Colombia al Mundial 2026

El seleccionado colombiano está teniendo un buen arranque en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. Los cafeteros son terceros en la clasificación con 13 puntos, solo por debajo de Argentina y Uruguay.

Cuadrado como capitán y figura del equipo, quiere guiar a su selección al máximo torneo de selecciones. Además que podría cerrar su carrera disputando su tercer Mundial.

“Colombia está muy bien, tiene jugadores jóvenes muy buenos que quieren aportar, tratando de ser útil al equipo, no solamente dentro del terreno de juego, sino también fuera. Nuestro objetivo principal sería volver a la Copa del Mundo. Tenemos un gran equipo, es un sueño y un gran objetivo que nos hemos puesto”, analizó el capitán colombiano.

Por ahora Colombia se mentaliza en la próxima Copa América de 2024. Donde buscarán hacer un buen papel y esperando el sorteo de los grupos que será este jueves y donde Colombia se ubica en el bombo 2 del sorteo.

Sigue leyendo:

· Luis Suárez lanza dardo al Barcelona: “El Atlético me dio la revancha de mostrar que estaba vigente”

· Robert Dante Siboldi da respiro a la fanaticada de Tigres y descarta presión por el bicampeonato

· Jude Bellingham sobre Carlo Ancelotti: “Me encontró la posición perfecta y ahora vuelo”