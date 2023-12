Exnovio de Gaby Spanic le fue infiel con Geraldine Bazán y la venezolana dice si existen diferencias

En una entrevista con Matilde Obregón, la reconocida actriz venezolana Gaby Spanic ha compartido algunos detalles personales en los que revela haber sido víctima de malas acciones. Entre estos, destaca el hecho de haber sido engañada por su exnovio con la actriz Geraldine Bazán.

Según Spanic, su relación con este exnovio se encontraba en una etapa difícil y ambos estaban atravesando problemas. Fue en ese momento cuando descubrió la infidelidad, lo cual resultó ser un duro golpe para ella. La actriz confesó que se sintió traicionada y decepcionada por la situación.

Aunque la actriz no brinda mayores pormenores sobre la infidelidad en cuestión, sí menciona que la actriz Bazán estuvo involucrada en el engaño. Además, la implicada es una conocida actriz mexicana y en ese momento se encontraba en una relación con el exnovio de Spanic.

“Estaba saliendo con Lolo, un muchacho superguapo venezolano, jovencito, muy lindo, y ella como que le gustó mi novio y él me reveló que estuvieron juntos”, manifestó la intérprete del personaje de ‘La Usurpadora’.

Esta revelación por parte de la venezolana ha causado sorpresa entre sus seguidores y el público en general. La actriz siempre ha sido muy reservada sobre su vida privada y es la primera vez que habla abiertamente sobre esta experiencia dolorosa.

“Ella dice que no, que es mentira mía, ay por favor, yo no soy tonta… esta niña estuvo detrás de él, todo el tiempo”, agregó Spanic.

Gaby Spanic contó parte de sus sentimientos durante la entrevista. / Foto: Mezcalent.

La actriz ha expresado su deseo de dejar atrás el pasado y seguir adelante con su vida. Aunque reconoce que ha vivido momentos difíciles, también valora las lecciones que ha aprendido de estas experiencias.

La venezolana aprovechó para aclarar que las cosas con Geraldine se encuentran bien, pese a lo sucedido: “Hoy en día nada que ver, estábamos jovencitas, la aprecio y la respeto, pero sí pasó”.

“Yo me siento muy orgullosa de mí, ¿sabes por qué me critican tanto? Porque tengo ovarios, porque soy transparente, porque todo lo que he ganado ha sido con el sudor de mi frente, porque vengo de muy abajo, (piensan): ‘-p*nche extranjera, vamos a fregarla’, perdona que te habla tan claro, es la verdad, se ha dicho de mí tantas cosas”, le dijo a Obregón.

