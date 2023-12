Dodgers y Blue Jays los “finalistas” en la puja por Shohei Ohtani, según reportes

Los días pasan y Shohei Ohtani sigue como agente libre a pesar de tener varios equipos interesados en él. Sin duda el mercado de esta temporada baja se mueve en torno al ganador del premio MVP, quien condicionará varios movimientos según el equipo que elija para firmar.

Desde hace un par de semanas el panorama con respecto al japonés se viene aclarando. Pues varios equipos, que llegaron a ser hasta seis, interesados en sus servicios se han ido retirando de la puja por Ohtani.

Franquicias como Boston Red Sox, New York Yankees y New York Mets ya no compiten por firmar al polivalente pelotero. Según un reporte de Bob Nightengale de USA Today, los Chicago Cubs habrían sido otro de los equipos que se retirarían de la puja por Ohtani.

Shohei Ohtani es la joya de la corona en esta agencia libre / Getty Images

Ante la supuesta baja de los Cubs en las negociaciones, la lucha por Ohtani quedaría resumida en dos fuertes candidatos. Los Ángeles Dodgers y recientemente el interés de Toronto Blue Jays, quienes sería los “finalistas” por firmar al nipón.

Según Sports Illustrated, la posibilidad de que Ohtani podría ir a Toronto han crecido después de que el gerente general de los Blue Jays, Ross Atkins, cambió su disponibilidad de medios en persona a Zoom y no les dijo a los periodistas dónde estaba. Además el manager de los Blue Jays, John Schneider, cambió su disponibilidad para los medios del lunes al martes.

De cualquier manera los Blue Jays aún se ven muy lejos de dar un golpe sobre la mesa con Ohtani. Para la temporada 2023 tuvieron una de las 10 nóminas más altas de las Grandes Ligas y ha cultivado una identidad como equipo en ascenso, pero un equipo al que le falta una pieza vital en el plato o en el montículo.

Por otro lado, los Dodgers surgen como el gran favorito a quedarse con Ohtani. Un equipo con el dinero suficiente para pagar los más de $500 millones de dólares que se estima pueda estar el contrato de Ohtani, además de ser una franquicia competitiva y la comodidad para Shohei de no moverse de Los Ángeles.

Angels sigue como opción y los Giants se asoman remotamente

A pesar de que los Dodgers son los favoritos para firmar a Ohtani, el japonés aún tiene un par de opciones más, aunque remotas, siguen en pie. Pues su primer equipo en las Grandes Ligas, Los Ángeles Angels, habrían ofrecido una opción por un año más al jugador. Y aunque la descartó, aún sigue en pie.

Otra franquicia que desde lejos se asoma para animar la disputa por el jugador de 28 años son los San Francisco Giants. La novena californiana viene de varias temporadas en las que no es competitiva en su división, pero aparentemente estaría dispuesta a desembolsar una millonaria suma para traer a una estrella al equipo que le ayude a revertir la situación.

Por ahora las negociaciones siguen su curso. Alguno reportes afirman que Ohtani habría pedido como condición un contrato de 10 u 11 años de duración, el cual algunos sitios especializados como Sportac señalan que podría ascender a más de $500 millones por un acuerdo tan extenso.

