Evelyn Beltrán desaparece de Instagram luego que Toni Costa dijo que aprovechaba el “colágeno”

El bailarín Toni Costa hace pocos días ofreció una entrevista donde habló de su vida personal, entre esas cosas resaltaron detalles sobre su ruptura con Adamari López y su vínculo sentimental con Evelyn Beltrán, con quien lleva dos años, pero ahora llama la atención que ella desapareció de Instagram.

Esta acción ha dejado a sus seguidores con la incertidumbre y especulaciones sobre el motivo de su repentina desaparición. Algunos fanáticos han expresado su preocupación por la ausencia de Evelyn en las redes sociales, ya que con frecuencia compartía contenido relacionado con su vida personal.

Evelyn Beltrán en diversas oportunidades ha sido víctima de bullying. / Foto: Mezcalent.

Hasta el momento, ni Evelyn ni Toni han comentado públicamente sobre este tema, lo que ha generado aún más interrogantes sobre lo que podría haber ocurrido. Algunos medios han especulado que la modelo podría estar pasando por un momento difícil o tratando de mantener su vida privada más reservada.

Mientras tanto, los seguidores de Evelyn han recurrido a otras redes sociales como Twitter y Facebook, en busca de pistas o actualizaciones sobre su situación

¿Qué dijo Toni Costa de Evelyn Beltrán?

“Evelyn llega con 26 añitos a mi vida y entonces era como una bomba que vino a revolucionarme por completo, a darme alegría, a darme movimiento, a darme color, a darme felicidad, música, a darme de todo”, comenzó diciendo Toni junto Alejandro Chabán en su pódcast.

El bailarín español agregó: “Si yo hubiera preferido volver a clavar el clavo aquel hubiera seguido con mi clavo apuntando para allá (ríe). Ya mi clavo ya quería clavar otra madera”.

Sin embargo, el instructor de Zumba ha sido muy criticado por lo siguiente: “Yo me siento muy bien, yo me siento que estoy agarrando todo el colágeno posible”.

“Es mejor que la cosa fluya, que viajemos… Nos gusta mucho viajar, nos gusta mucho disfrutar. A ella le encanta ir a los conciertos, a mí a veces no tanto, pero a ella le apasiona ir a sus conciertos de sus reguetoneros… Viajamos mucho y nos gusta mucho disfrutar juntos y no hay como una planificación ni de boda ni de bebés. Ella tiene a su hijo, yo tengo a mi hija, estamos bien. Aparte ella vive fuera, entonces no es como tan llevadero que algo así ocurriera, hoy por hoy no puede ser. Disfrutamos de otra manera”, expresó,

Sigue leyendo:

· Evelyn Beltrán y Toni Costa celebra su segundo aniversario con una atrevida celebración

· Toni Costa y Evelyn Beltrán envían contundente mensaje tras rumores de haber un tercero en la relación

· Evelyn Beltrán estaría luchando por el amor de Toni Costa tras presuntamente existir un tercero