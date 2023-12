Tom Brady lanza crítica al juego de Patrick Mahomes: “Necesita aprender a deshacerse del balón”

Uno de los mejores quarterback de la NFL actualmente sin duda es Patrick Mahomes. Apenas a sus 28 años ya ostenta dos anillos de Super Bowl, ambos con Kansas City Chiefs. Equipo con el que ha jugado toda su carrera.

Sin embargo para algunos, Mahomes aún tiene mucho que aprender y recientemente el legendario ex quarterback, Tom Brady, lanzó una crítica en la forma de jugar del mariscal de campo de los Chiefs.

Durante el podcast del exlinebacker Lawrence Taylor, “Let’s Go”, Brady estuvo de invitado conversando sobre la actualidad del juego. Y no dejó pasar la oportunidad para señalar las fallas tanto de Mahomes y otros quarterback, como de la propia NFL.

“Anoche hubo un golpe contra Patrick Mahomes cuando estaba corriendo y ni siquiera estaba fuera de los límites”, puntualizó Brady sobre el partido del domingo en el que los Green Bay Packers vencieron a los Kansas City Chiefs 27-19. “Mahomes y los quarterbacks en general necesitan aprender a deshacerse del balón”, enfatizó Brady.

“Necesitan aprender a leer las defensas para poder sacar el balón de sus manos. Yo siempre sentí que mi mejor protección era deshacerme del balón“, completó Brady sobre el juego actual de la NFL. El cual hace algunas semanas calificó de “mediocre”.

“Creo que hay mucha mediocridad en la NFL de hoy. No veo la excelencia que vi en el pasado. Creo que el entrenamiento no es tan eficiente. No creo que el desarrollo de los jugadores jóvenes sea tan bueno como antes”, había comentado Brady hace un par de semanas en una entrevista con Stephen A. Smith.

Lawrence Taylor no está tan de acuerdo con la opinión de Brady

Luego de que Brady soltara su opinión sobre Mahomes y lo menos permisivas que están las reglas de la NFL actualmente. El propio Lawrence Taylor, conductor del podcast, le respondió y le dio argumentos para discrepar sobre lo que Brady comentaba.

“Tommy, por ahí tú también te has beneficiado de algunas de las reglas. No me vas a decir de la era incondicional en la que jugamos. Tú te beneficiaste de las reglas”, comentó el exjugador, señalando que no solo los quarterback actuales se benefician, sino que Brady en su momento también lo hizo.

Además afirmó que en la actualidad lo habrían expulsado en todos los partidos, incluso en la era Brady. “Me expulsarían. Me resultaría difícil jugar. Al final de la temporada les debería dinero”, comentó “Superman” Taylor.

