André Jardine destaca la goleada del América a San Luis: “Es nuestra mejor actuación”

El director técnico de las Águilas del Club América, André Jardine, aseguró que su equipo realizó el mejor partido de lo que va del torneo Apertura 2023 de la Liga MX luego de la goleada que le propinaron al Atlético San Luis en su casa para asegurar que el equipo se encuentra en la mejor condición posible para poder conquistar el título de campeón del balompié azteca.

Estas declaraciones las realizó el entrenador durante la conferencia de prensa posterior al triunfo de la institución azulcrema, donde destacó el buen desempeño de cada uno de sus jugadores y la impresionante estrategia que les permitió tener el control del juego en todo momento para poder lograr anotar cada uno de los goles y prácticamente asegurar su participación en la final con sólo un partido de vuelta bastante difícil de voltear.

“En este torneo, quizás sí es la mejor actuación, un gran trabajo defensivo, controlando al San Luis que juega bien, maneja la pelota, en sus delanteros tiene a jugadores bastante peligrosos, hoy fuimos un equipo inspirado, si me preguntas si es el América que quieres ver, sí, y de aquí para arriba”, expresó André Jardine en sus declaraciones a la prensa.

Al ser cuestionado sobre su esquema para el próximo partido el técnico de las Águilas del Club América reconoció que es “temprano” para pensar si jugará el próximo partido con puros suplentes debido a que el Atlético San Luis ha demostrado ser un buen equipo toda la campaña y no desea subertimarlos; asimismo reconoció el trabajo del delantero Henry Martín en el Estadio Alfonso Lastras y lo consagró como una figura de gran valor para la plantilla.

“Hablar de Henry es fácil, soy un fan de Henry, hablando del jugador es un delantero mortal, tiene una conexión con el gol grande, pero lo que más me encanta es la forma solidaria que juega, no busca la gloria personal, por el contrario, juega para el equipo, no es fácil encontrar eso en un delantero, es un gran líder, no podría encontrar un capitán mejor que Henry, es un ídolo del americanismo, ojalá lo vea levantando la 14, merece mucho”, agregó el estratega.

Gustavo Leal reconoció la ventaja

El entrenador del Atlético San Luis, Gustavo Leal, reconoció la superioridad que tuvo el Club América en este encuentro debido al buen juego que disputaron cada una de sus estrellas, por lo que resaltó que era un encuentro bastante complicado para su plantilla.

“Claro que un partido de lo que planeábamos, a lo que yo hablé con ellos es que no cambia nada lo que pienso de ellos, no apaga la linda historia que estamos escribiendo, lo que hicimos hasta ahora, tengo total confianza de los jugadores, orgullo de lo que construimos, ahora asimilarlo cuanto antes porque el sábado tenemos otro partido”, expresó.

“André tiene ventaja porque además de conocerme, conoce a los jugadores, mientras que yo lo conozco a él pero no a los jugadores de América, creo que el partido tiene cosas en juego, para mí cuento los que están en la banca, es un poco más complejo de eso, creo que él tiene ventaja”, concluyó.

