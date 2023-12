Chiquis Riviera tendría miedo y pone en alerta a sus seres queridos por si algo le sucede

Chiquis Rivera expresó su frustración por los constantes ataques y difamaciones que ha sufrido por parte de sus tíos, quienes han lanzado acusaciones sin fundamento en su contra. A pesar de que ella ha intentado mantenerse al margen de los conflictos familiares, no puede evitar sentirse afectada por las críticas y el daño que esto le está causando emocionalmente.

La cantante también habló sobre el dolor que le produce ver la división en su familia y cómo esta situación ha afectado su relación con sus primos. A pesar de que ha intentado mantener el amor y respeto hacia ellos, Chiquis confesó que ha llegado a un punto en el que necesita alejarse de la toxicidad y centrarse en su propia felicidad y bienestar.

Chiquis Rivera ha manifestado lo incomoda que se siente por dicha situación. / Foto: Mezcalent.

“Estoy muy decepcionada con ciertas personas que dicen decir que aman a mi madre, que hacen lo que sea por ella y hablan mal de mis hermanos, que quieren quitarles o que les quitaron lo que mi mamá trabajó tantos años para darles, para darnos en realidad”, comenzó diciendo en uno de sus más recientes conciertos en Los Ángeles.

A pesar de todas las dificultades que ha enfrentado en los últimos años, Chiquis se ha mantenido resiliente y este tour está siendo una forma de escape y liberación para ella. La energía que experimenta en el escenario la llena de vida y le permite desconectarse por un momento de los problemas familiares.

La cantante Chiquis Rivera ha recibido burlas y críticas por parte de sus tíos Juan y Rosie. / Foto: Mezcalent.

“No queremos ser como ellos, vamos a ser diferentes porque mi mamá nos enseñó a respetar, pero a defendernos, así que mientras yo esté aquí y aunque ellos quieran tumbarme de una manera u otra, no van a poder porque Dios es el que decide”, añadió la intérprete de ‘Abeja Reina’.

Chiquis había compartido su opinión sobre ciertos temas delicados, lo que generó polémica y críticas por parte de algunos. Aparentemente, estas censuras y la posibilidad de enfrentar consecuencias negativas podrían ser las razones detrás de su mensaje de inseguridad.

“Yo solamente he hablado lo que siente mi corazón, de mi punto de vista. Pero dejo en claro que si algo me pasa, ya saben de dónde viene. ¡Pero no me doblo porque mi Dios es todopoderoso!”, dijo la hija de Jenni Rivera.

Yo solamente he hablado lo que siente mi corazón, de MI punto de vista. Pero dejo en claro que si algo me pasa, ya saben de donde viene. — CHIQUIS (@Chiquis626) December 6, 2023

