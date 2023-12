Consuelo Duval niega que robo de su casa fuera con Inteligencia Artificial

Luego de que el día de ayer se diera a conocer que la casa de Consuelo Duval había sido saqueada y que, presuntamente, se utilizó la Inteligencia Artificial para manipularla por 500 mil pesos, la comediante revela cómo pasó todo en realidad.

Con la voz entrecortada, la actriz negó lo publicado por varios medios de comunicación y aseguró que, pese a que todavía se encuentra en estado de shock por lo ocurrido, está muy agradecida por el hecho de que sólo fueron pérdidas materiales.

“No fue Inteligencia Artificial, fue un robo. La muchacha que trabajaba aquí desde hace cuatro meses, porque la que estaba tuvo a su bebé, se coludió con su esposo y con otra persona más e hicieron el hurto. Mis perritos están bien, gracias por preguntarme tanto por ellos con tanta empatía y dulzura”, dijo Consuelo.

Para finalizar, la actriz aprovechó la oportunidad para agradecer a sus seguidores por todas las muestras de cariño y mensajes de apoyo que le han hecho llegar desde ayer y señaló que ya acudió ante las autoridades para hacer la denuncia correspondiente.

Consuelo Duval aprende a aceptar las bendiciones

Con casi 40 años de trayectoria, Consuelo Duval hace un recuento de su aprendizaje a lo largo de los años, en los que ha sido discriminada en su búsqueda de hacer cine y hasta ha recibido un sueldo menor a sus compañeros de trabajo, por lo que a pesar de que ahora se encuentra en un buen momento, no se quita de la mente que pronto podría pasar algo malo.

“Aprendí que no tengo la fortaleza suficiente como para las adversidades, que soy ‘debilucha’ de corazón y de emociones, pero que la vida es como cuando vas en carretera: A veces hay topes, a veces hay altos, a veces hay un árbol a mitad de camino y lo tienes que sortear; o sea, creo que la vida está llena de eso y que no todo es blanco o todo es negro, hay matices.

“Eso aprendí, a no ser tan tajante y tan así, tan extremista. Ahorita me siento plena, me siento feliz; comentaba en mis redes que me cuesta mucho trabajo aceptar las bendiciones, porque siempre estoy esperando como que algo detrás venga malo y me pongo en modo alerta, pero estoy aprendiendo justo ahorita, a mis 55 años, que también me merezco bendiciones y que no viene nada malo a cambio de ellas”.

