Selena Gómez confirma su relación con Benny Blanco ¿quién es el nuevo novio de la cantante?

A través de su cuenta de Instagram, Selena Gómez ha revelado lo que pocos esperaban: una nueva relación amorosa. Y es que luego de alejarse de las redes sociales durante varios meses, la cantante decidió volver con una publicación más que sorpresiva.

En la publicación, la cual aparece en las historias de Instagram de la actriz, se puede ver a Gómez recostada sobre el pecho de Benny Blanco, su nuevo novio. A pesar de que la cara del mencionado no se puede ver debido a que está recortado, una publicación diferente confirma que se trata del músico estadounidense.

Selena Góme publicó una imagen con Benny Blanco en su Instagram. Crédito: Cortesía

Antes del posteo de Selena Gómez, un grupo de fanáticos de la cantante subió otra fotografía de Gómez y Blanco a la cuenta selenagomezbr2.0. En esta publicación previa, se puede ver claramente el rostro de ambos artistas compartiendo la fotografía. Lo más sorprendente de este post fue la respuesta misma de la cantante, quien dejó muy en claro su nueva relación.

Él es mi absoluto todo en mi corazón” Selena Gómez – Cantante

Aunado a lo anterior, la misma cuenta comenzó a recopilar otros comentarios de la intérprete de Lose You To Love Me en otras fotografías y cuentas diferentes. En dichas aclaraciones, Selena Gómez hacía más evidente su nueva relación con comentarios como:

Me ha tratado mejor que cualquier otro ser humano en el planeta”. Selena Gómez – Actriz

Asimismo, señaló que “sigue siendo mejor que nadie con quien haya estado. Hechos”. Incluso, se dio el tiempo de defender a Blanco luego de algunos fanáticos lo señalaron de poco atractivo. Por lo anterior, Selena escribió “me siento mal por ti”.

Cabe resaltar que a pesar de la sorpresiva publicación de Selena, ya existían rumores de esta relación. Y es que días atrás, la misma cantante le dio “me gusta” a aquellos post en donde se mencionaba “Selena Gómez aparentemente está saliendo con Benny Blanco”.

Selena Gómez comentó que Benny Blanco es la “persona que mejor la ha tratado en toda su vida”. Crédito: AFP / Getty Images

Por todo lo anterior, un gran número de fanáticos e internautas en general se han preguntando, ¿quién es Benny Blanco?

¿Quién es Benny Blanco, el nuevo novio de Selena Gómez?

Benny Blanco o Benjamin Joseph Levin, es un músico y productor estadounidense de 35 años. Aunque parezca una figura extraña en el medio musical en Norteamérica, Blanco ha colaborado con grandes artistas y figuras como Britney Spears, con quien conceptualizó la canción Circus.

De igual manera, ha trabajado con otros artistas como Dr. Luke además de contar con su propia banda de rap alternativo llamada Spank Rock. Asimismo, colaboró en dos de los éxitos más grandes en la carrera de Katy Perry: Hot n’ Cold y I Kissed a Girl. Fue hasta 2018 que Blanco lanzó su primera canción como solista bajo el título Eastside, y con ayuda de Halsey y Khalid.

Blanco trabajó con su actual novia en 2019 gracias al sencillo I Can’t Get Enough. Aunque no sabe a ciencia cierta el momento exacto en el que comenzó su relación, no cabe duda que este primer encuentro fue la piedra angular de su actual noviazgo.

Continua leyendo

Selena Gómez y su empresa Rare Beauty realizan donaciones para las víctimas de Israel y Gaza

Selena Gómez enamora a sus fans usando una escotada blusa que resalta sus encantos

Selena Gómez llegó con un gran escote y un vestido morado metálico a la fiesta de los VMA: se le veían hasta los lunares