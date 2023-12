Alejandra Espinoza rompe el silencio tras su eliminación de ¿Quién es la Máscara?

Alejandra Espinoza asegura que su hijo Matteo fue el más contento por su eliminación del reality “¿Quién es la Máscara?”, pues ya podrá estar en casa con el pequeño de 8 años, mientras que para su esposo Anibal, ella es la ganadora del show.

“Les hacía el show en la casa, obviamente, antes de venir acá y nos lo disfrutamos mucho. El proceso fue súper bonito, cuando llegué a la casa después de mi eliminación, que me dieron un trofeo en forma de Llama, se lo llevé a mi niño y le digo ‘Papi, esto es para ti porque aguantaste que yo estuviese viajando, que estuviese fuera’.

“Mi esposo todo el tiempo (me decía) ‘¡tú eres la ganadora, tú eres!’. Para mi esposo yo soy la ganadora, mi hijo, pues para mi hijo está bien porque ya quería que estuviese en la casa. Mi hijo es como que ‘¡qué pena que te eliminaron, pero que bueno que ya estás aquí!'”.

Su mayor apoyo lo obtuvo de su marido y su pequeño, pues eran los únicos con los que compartió el secreto de que ella era “Llama” y recibió mucha ayuda de su parte.

“Solamente ellos lo sabían, entonces todo era como un secreto entre nosotros, era un secreto de nosotros tres. Me ayudaban a escoger música, mi esposo me ayudaba con los bailes, porque a él le tocaba ensayar conmigo en la casa los bailes especialmente.

“Ahí donde me ven, yo tengo dos pies izquierdos. Mi esposo me decía ‘dale para la derecha’ y yo me iba para la izquierda; me decía ‘dale para atrás’ y yo le daba para el frente, entonces nos tocaba ensayar mucho”.

Alejandra comparte lo que aprendió de su participación en el programa que la retó profesionalmente.

“Sientes un poquito de nostalgia porque es de que ya te quitas la máscara y ya se acabó.

“Descubrí la importancia de atreverse a hacer las cosas, incluso aquellas que te dan miedo o que crees que no vas a hacer bien, no pierdes nada. Yo al contrario, me arriesgué a hacer algo con lo cual no me sentía cómoda y de verdad que saqué muchas cosas positivas de ello y quedé bien contenta”.

