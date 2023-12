Camiseta de Messi entre las 15 prendas más relevantes del presente año, según la revista Vogue

El astro argentino Lionel Messi ha causado un gran impacto en en el fútbol de los Estados Unidos que va más allá del terreno de juego y así lo ha destacado un artículo de la reconocida revista de moda Vogue.

La revista Vogue decidió presentar una lista de las 15 prendas más influyentes del 2023, donde curiosamente destaca la camiseta del Inter de Miami.

“La lista también muestra cuán esencial e influyente sigue siendo la cultura de las celebridades, desde la camiseta agotada del Inter Miami de Lionel Messi (que va de la mano con la fiebre del futbol que actualmente se apodera de la moda) hasta las gafas de sol Chanel que usa el personaje de Lily-Rose Depp en The Idol y las memorias de Britney Spears, The Woman In Me, que seguramente entregó el momento de moda más icónico de Addison Rae este año”, dice el inicio del artículo.

Vogue destaca sobre la camiseta de Messi: “La historia de amor de la moda con el futbol aumentó uno o dos niveles en 2023”, con la llegada de La Pulga a la MLS.

“Inmediatamente después del anuncio, la camiseta genérica del Inter Miami, en un tono inesperado: Barbie rosa, se agotó, dando lugar a una rica industria del contrabando. Ahora, casi cinco meses después, la camiseta oficial de Messi, con su número 10, sigue en lista de espera en la mayoría de las tallas en el sitio web de Adidas”, afirma la nota.

Messi lideró la clasificación de las camisetas más vendidas de la MLS en 2023 en un conteo en donde el mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández fue desplazado incluso fuera del Top 10, mientras que el también mexicano Carlos Vela ocupó la quinta posición.

Messi lideró este listado por delante del brasileño João Klauss, la estrella del St. Louis City (equipo debutante en la MLS este año); y del alemán Hany Mukhtar, figura del Nashville y que fue el MVP y máximo goleador de la MLS en 2022. El argentino Sebastián Driussi (Austin) y el mexicano Carlos Vela (Los Angeles FC) completaronn el Top 5.

2024 con nueva camiseta para Inter Miami

En las últimas horas, el sitio de FootyHeadlines ha filtrado el nuevo jersey del Inter Miami para la temporada 2024, en donde se observan importantes cambios.

Voici ce à quoi pourrait ressembler le maillot domicile de l'Inter Miami pour la saison prochaine @FootyHeadlines pic.twitter.com/bK4kEwP7V1 — Inter Miami fr🇫🇷🇺🇲 (@Miami84910Fr) December 7, 2023

El Inter Miami continuará con su tradicional jersey rosa; sin embargo el nuevo patrocinador del club será Royal Caribbean, sustituyendo así a XBTO que permaneció en el jersey durante las últimas dos temporadas.

Por otra parte, el escudo el escudo del equipo y el logo de Adidas pasarían al centro del uniforme a la altura del pecho.

