¿La boda de mi mejor amigo tendrá segunda parte? Julia Roberts da su aprobación a una secuela

Aquel viejo refrán que dicta que las segundas partes nunca son buenas, parece no encajar en la visión de Julia Roberts. Y es que de acuerdo con la actriz de “Mujer Bonita”, una de sus más grandes películas “La boda de mi mejor amigo”, merece una segunda parte.

Como parte de su trabajo de promoción de su última cinta, perteneciente a Netflix, “Leave The World Behind”, la actriz fue invitada en el programa Watch What Happens Live. Durante la charla, el presentador realizó a Roberts una pregunta de la audiencia en donde se le preguntaba a la actriz cuál sería la película romántica que merecería una secuela.

Tras un par de segundos de pensar la respuesta, la intérprete de “Un lugar llamado Nothing Hill”, contestó, sin tapujos, que “La boda de mi mejor amigo”, de la cual ella es protagonista, merece una segunda parte.

Julia Roberts ganó gran notoriedad por su papel de Julianne en La boda de mi mejor amigo. Crédito: AFP / Getty Images

Y es que de acuerdo con la actriz, la cinta tiene aún mucho que contar respecto a la vida de los protagonistas como Julianne, interpretada por Roberts, así como la relación entre Michael y Kimmi, encarnados por los actores Dermot Mulroney y Cameron Díaz respectivamente.

En otra pregunta hecha a la actriz estadounidense, en donde se le cuestionaba con quien debió casarse el personaje de Mulroney en la cinta, Roberts no dudó en mencionar que Michael tuvo que elegir a Julianne. Finalmente, cuando se le cuestionó cuál era el orden de favoritismo entre tres de sus cintas más icónicas, “Mujer Bonita”, “La boda de mi mejor amigo” y “Un lugar llamado Nothing Hill”, la actriz no pudo dar una respuesta y solo mencionó que era imposible para ella elegir una sobre otra.

¿Cuánto ganó Julia Roberts por “La boda de mi mejor amigo”?

Estrenada en 1997, “La boda de mi mejor amigo” se convirtió en un clásico instantáneo dentro del terreno de las comedias románticas en Hollywood. Y es que además de su encantadora y original historia, las actuaciones de Roberts, Mulroney y Diaz cautivaron a la audiencia al instante.

No por nada, la cinta dirigida por P.J. Hogan logró recaudar más de $300 millones de dólares, una cifra impresionante en aquella época tomando en cuenta el corto presupuesto y el género en el que se movía.

Julia Roberts ganó entre $3 a $5 millones de dólares por su papel en La boda de mi mejor amigo. Crédito: AFP / Getty Images

Tras el éxito conseguido, la carrera de Roberts alcanzó niveles insospechados de fortuna al grado de convertirse en la actriz mejor pagada de la historia tras su destacada actuación de Erin Brockovich en la cinta homónima. Por este papel, la estadounidense alcanzó un sueldo de $20 millones de dólares.

Sin embargo, nada de esto hubiera sido posible sin su papel de Julianne en “La boda de mi mejor amigo”. Por este papel, la actriz se habría embolsado entre $3 a $5 millones de dólares. Aunque la cantidad pueda parecer menor comparada con los rangos de la actualidad, lo cierto es que por la época y el ascenso de Roberts, se trataba de un sueldo más que “redituable”.

Actualmente, y luego de años de carrera, grandes fortunas y decenas de premios, Julia Roberts se ha consolidado como una de las mejores actrices de su época. Ahora se encuentra promoviendo su reciente actuación en “Leave the world behind” junto a Ethan Hawke y el doble ganador del Oscar, Mahershala Alí.

Continua leyendo

Julia Roberts cambia de look y roba miradas en redes sociales

Martin Luther King pagó el hospital donde nació Julia Roberts y otras 3 curiosidades que no sabías del defensor de los derechos civiles

Angelica Ross, actriz trans, acusa a Emma Roberts de transfóbica