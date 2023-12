Julián Gil, con 53 años, celebra que pronto se convertirá en abuelo

A través de Instagram la hija de Julián Gil, Nicole, compartió una buena noticia que ha llegado a su vida, y que en definitiva inunda de felicidad a su progenitor en medio de tantos corajes en donde ésta dice: “Pronto el sueño se convertirá en realidad. Te siento dentro y me doy cuenta que todo ha comenzado”.

La hija del famoso actor, protagonista y villano de telenovelas agregó: “Preguntamos ¿Cómo serás? ¿Quién serás? Sólo sabemos que te daremos la mejor de las bienvenidas y que el día que estés en este mundo podrás ver todas las posibilidades infinitas que nos regala esta vida y te acompañaremos a descubrirlas”.

Julián reaccionó feliz a la noticia y desde luego compartió su emoción y sus sentimientos con estas palabras: “Bienvenido Oliver. Para esta familia ya eres y serás nuestra mayor bendición. Todos te esperamos con muchas ganas y amor. Gracias hija por hacerme el abuelo más feliz del mundo. Futuro fan del Barcelona y de Messi“.

Tiempos difíciles para Julián Gil

El actor, previo a la noticia de su hija Natalia, estaba pasándola muy mal. ¿Porqué?, todo tiene que ver con otro de sus hijos, el más chiquito de todos, Matías. El único hijo con el que Julián Gil no ha podido convivir ni compartir, el hijo por el que lleva años alzando la voz, pidiendo, casi suplicando, para que le devuelvan la oportunidad de conocerlo.

Recientemente la comunidad artística se vivió sacudida por la explosión que Gil tuvo en redes sociales en contra de la mamá de Matías, la también actriz Marjorie de Sousa, ya que la única forma que éste tiene de ver a Matías, por ahora, es por televisión gracias al debút del menor, en el programa Hoy cantado un tema navideño: “Regalo de Amor y Paz”.

La situación parece que sobrepasó los límites del actor y por esta razón dijo: “Como padre se me arrebataron todos mis derechos, se me quitó de forma turbulenta ante la ley, la patria potestad… ¿Cómo podemos seguir viendo con buenos ojos y no levantar la voz ante un hecho así?, ¿sería tomado de igual forma, si fuera al revés, si a la madre se le arrebatara sin ninguna razón a su hijo?”

“Somos miles de personas que sufrimos de alienación parental. Este es un verdadero mal de nuestra sociedad. Esto sí es real y no debería ser algo normal”, aseguró el actor en un escrito mucho más extenso que podrás conocer a continuación.

Vale agregar que más allá de cualquier simpatía hacía uno y otro, aquí lo más importante es el menor, que a fin de cuentas no tiene ni idea de las razones por las cuales sus progenitores protagonizan estas desavenencias. Esperamos que en algún momentos ambos puedan sentarse y llegar a acuerdos comunes que les permiten al final tender puentes de comunicación que beneficien a Matías.

Sigue Leyendo más de Julián Gil aquí:

· Lili Estefan y Raúl de Molina critican a Marjorie de Sousa por no dejar que Julián Gil vea a su hijo

· Sebastián Rulli y otros famosos apoyan a Julián Gil en su lucha por recuperar a su hijo Matías

· Julián Gil estalla: “No estoy muerto… mi hijo tiene derecho a saber quién es su papá”