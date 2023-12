No tiene rival definido: Canelo Álvarez desmiente negociaciones con Munguía, Crawford y Charlo

El boxeador mexicano y actual campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, sorprendió a todos sus seguidores al revelar que no se encuentra negociando con ningún otro pugilista para subir al cuadrilátero en la pelea que tiene prevista para el mes de mayo; asimismo detalló que el lunes será cuando inicie pláticas con algunos contendientes que tienen en mente para este combate.

Estas declaraciones por parte del pugilista tapatío surgen debido a que en las últimas semanas se ha visto vinculado con algún combate con peleadores como Jaime Munguía, Jermall Charlo y Terence Crawford para su pelea del 5 de mayo de 2024; a pesar de esto no se ha anunciado ningún acuerdo formal o anuncios sobre negociaciones con algún peleador en específico.

“No, no hay ningún nombre en la mesa todavía. La verdad es que me la he pasado haciendo otro tipo de cosas, mis negocios que tengo, viajando con mi mujer, entonces ahorita no he platicado nada”, detalló el Canelo Álvarez durante una entrevista ofrecida al portal Izquierdazo.

El peleador mexicano también detalló que no entiende de dond suelen salir los rumores sobre los rivales que tendrá para cada una de sus peleas; ante este motivo desconoció cualquier tipo de información que no sea revelada por él mismo o por uno de los miembros de su equipo. De igual forma el Canelo detalló que a partir de este lunes será cuando inicie pláticas con Al Haymon, de PBC.

“No sé dónde salen esos nombres. Pero el lunes me voy a sentar con Al Haymon y vamos a ver qué es lo que sigue, que va a ser lo mejor para nosotros”, agregó el tapatío sobre la información que suele surgir de sus combates.

Pelea contra Benavídez

El Canelo Álvarez también habló sobre la posibilidad de poder enfrentar a David Benavídez para el mes de septiembre de 2024 y aunque descartó estos rumores, afirmó que es una de las posibilidades que pueden surgir a lo largo del año si resultan beneficiosas para ambos.

“Pues veremos. Como lo he dicho, siempre estoy aquí para hacer las mejores peleas y si es una buena pelea para septiembre o tienen que esperar un poco, veremos…”, resaltó.

“Al final de cuentas a veces se hacen más grandes cuando se espera un poco. Pero ahorita, como digo, yo estoy aquí, el lunes vamos a ver cuáles son las opciones y ya veremos qué es lo que pasa”, concluyó el peleador mexicano.

