Andrew Cuomo, el favorito para reemplazar a Adams en la alcaldía de NY si este renunciara: encuesta

El exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, es el favorito para reemplazar a Eric Adams en la alcaldía de Nueva York si dejara el cargo, según una reciente encuesta realizada por Slingshot Strategies.

La encuesta, realizada a votantes de la ciudad de Nueva York, reveló que Cuomo ganaría con el 22% de los votos en una elección especial no partidista. El segundo lugar de preferencia lo tuvo la defensora pública Jumaane Williams, con el 15% y de tercero Kathryn García, con el 12%.

No obstante, la mayoría, un 35%, dijo estar indeciso sobre a quién preferiría en caso de que Adams dejara la alcaldía de la ciudad.

Uno de los datos importantes que dejó la encuesta fue que el alcalde Adams tiene una baja popularidad, con una aprobación de apenas 36% y la desfavorable es de 58%.

Esta baja aceptación de Adams se produce en medio de la crisis por la inmigración, la delincuencia y la reciente demanda que recibió por agresión sexual en el año 1993.

Sin embargo, paradójicamente, Cuomo, quien renunció como gobernador de Nueva York en medio de acusaciones de conducta sexual inapropiada, tiene mayor porcentaje de buena aceptación que de mala: mientras que el 46% de los votantes de NY dijo tener una opinión favorable, 42% dijo que es desfavorable.

Cuomo habría estado considerando participar en la carrera si Adams deja el cargo, según informó por primera vez Politico.

Investigación sobre Adams

La encuesta preguntó a los votantes de Nueva York si consideraban que el alcalde Adams había hecho algo ilegal con respecto a las acusaciones en su contra “por posibles conductas ilegales en torno a prácticas de recaudación de fondos, sus vínculos con el país de Turquía, favores especiales para donantes y simpatizantes, y otras conductas”.

Al respecto, el 26% cree que el alcalde Adams hizo algo ilegal; 34% cree que hizo algo poco ético pero no ilegal 34%; el 13% que no hizo nada malo 13%; y el 27% dijo no estar seguro de la situación.

No obstante, el 52% dijo que el alcalde Adams debería renunciar a su cargo si es acusado judicialmente de haber cometido algún delito.

Con respecto a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, la encuesta reveló que 50% tiene una opinión favorable de ella, mientras que el 32% tiene una opinión desfavorable.

Los datos de Hochul, en promedio, son similares a los del presidente Joe Biden, quien recibió un 55% de opinión favorable pero un 40% de desfavorable.

La encuesta de Slingshot Strategies fue realizada a 600 votantes de Nueva York entre el 1 y el 4 de diciembre. Tiene un margen de error de aproximadamente 4 puntos porcentuales.

