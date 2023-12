Esposa de hincha fallecido en el Granada-Athletic: “No sé si pudo haberse evitado de actuar más rápido”

Un momento desafortunado se vivió este domingo en LaLiga de España cuando un aficionado perdió la vida durante el partido entre Granada y Athletic Bilbao mientras se encontraba en las gradas del estadio Los Cármenes, algo que “se pudo haber evitado”, según apreció la esposa del fallecido.

La esposa del fallecido, Nuria, concedió unas declaraciones al medio ‘Ideal’ en la que habló del lamentable hecho en el que perdió la vida su pareja, identificado como Antonio Trujillo Izquierdo de 64 años, y aseguró que este se encontraba bien antes de asistir al partido.

“Él fue con mucha ilusión por ver a su equipo. Era abonado desde hacía muchísimos años, desde antes de la vuelta a Primera División. Yo creo que no se perdió ni un solo partido. Solía ir con nuestro hijo mayor, Antonio, pero él no pudo ir esta vez al trabajar fuera y, aunque otras veces le acompañaba nuestra hija pequeña, Nuria, esta vez fue solo”, expresó inicialmente la viuda del fanático del Granada.

En ese sentido, la mujer comentó todo lo que vivió y cómo se enteró de lo que le estaba sucediendo a su pareja, a lo que cuestionó si se actuó con la inmediatez necesaria para evitar que el resultado fue fatal.

“Le dejé en la puerta del campo y me fui al Nevada para hacer tiempo y recogerlo después, pero mi hijo, que iba camino de Córdoba, le llamó para preguntarle cómo iba el partido y al no cogerle el teléfono me llamó para decírmelo y, al hacerlo yo, me lo cogió Fernando (empleado del club). Él me buscó cuando llegué y fui con mi marido al hospital en la ambulancia, pero ya había muerto. No sé si se pudo haber evitado de actuar más rápido. Creo que no, pero no lo sé… no hay muchas vueltas que dar”, puntualizó Nuria.

En ese sentido, se conoció que el fallecido padecía de un cáncer que le fue diagnosticado en mayo y su esposa dejó saber que pese a esto se encontraba bien para asistir al juego. De hecho, asegura que su hijo, que es médico, lo evaluó antes de salir de casa y le dio el visto bueno.

“Si no le hubiese visto bien por la mañana no le habría dejado ir. De hecho, mi hijo Antonio, que es médico, nos dijo que si estaba tan bien como decía no había problema en que fuese. Mi marido habría firmado morir en Los Cármenes… por supuesto. Él decía que, como el Granada, lucharía hasta morir. ‘Eterna lucha’, ¿no dice así?”.

