La policía de Texas arresta a un inmigrante ilegal por el asesinato de la porrista Lizbeth Medina

La policía de Texas anunció el domingo el arresto de Rafael Govea Romero, un inmigrante ilegal sospechoso del asesinato de la porrista Lizbeth Medina, de 16 años de edad. La joven fue encontrada muerta en su apartamento el 5 de diciembre.

“El Departamento de Policía de Edna y los Rangers de Texas viajaron inmediatamente a Schulenburg, donde Romero fue arrestado por asesinato capital y transportado a la cárcel del condado de Jackson“, dijo el departamento en un comunicado de prensa el domingo por la mañana, según informó Fox News Digital.

“Aunque Romero ha sido detenido, reconocemos que la familia y los amigos de Lizbeth están de luto y todavía necesitan el apoyo de la comunidad. ¡Los ciudadanos de Edna ahora pueden dormir en paz!”, añadió la policía.

Romero fue arrestado un día después de que la policía de Edna compartiera imágenes de una cámara de seguridad de una persona de interés en el caso.

Jacqueline Medina, madre de la joven de 16 años, le dijo a Fox News que no conocía al hombre: “en absoluto”. Informó que está en la espera de más información por parte de la policía.

Según el medio citado, la familia Medina había creado un GoFundMe para apoyar la búsqueda del presunto asesino.

Más sobre Lizbeth Medina

Anteriormente, la madre de la joven la había descrito como una joven “hermosa, inteligente y sorprendente”.

“No entiendo por qué. Dios mío, ¿por qué le harían esto? Es una chica tan hermosa, inteligente y sorprendente. Hay momentos en los que simplemente no puedo soportarlo. Y luego hay momentos en los que siento que necesito ser fuerte por ella”, había declarado la madre a Fox News.

“Sólo quiero que todos sepan que fue una niña maravilloso”, añadió. “Ella no era una adolescente normal que se metía en problemas por hacer locuras. Era muy madura para su edad. Era una persona cariñosa y cariñosa que, hasta donde yo sé y por los mensajes que recibí, cambió mucho mi vida”. “La vida de las personas. Sólo quiero que todos la recuerden de esa manera y no de la forma en que me la quitaron”.

De momento la policía sigue sin publicas detalles sobre las circunstancias de la muerte de Medina ni se ha dado a conocer el informe de la autopsia.

“Entendemos que la comunidad quiere información sobre el caso, sin embargo, tenemos que mantener la integridad de la investigación como nuestra prioridad número uno“, dijo el jueves en un comunicado el jefe de policía de Edna, Rick Boone.

