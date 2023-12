Cafetería de California despide a empleados por negarle la entrada al baño a una mujer judía

Los dueños de Farley’s East, una cafetería en el norte de california, despidieron a tres empleados luego de que fueran vistos en un video negándole la entrada a una mujer judía. La empresa dijo en un comunicado que el trato hacia la mujer había sido “impactante e inaceptable”.

De acuerdo con NBC News, la mujer judía quería tomar fotografías de grafitis antiisraelíes en las paredes del baño. Los garabatos, según el medio, decían: “Sionismo = fascismo” escrito en el marco de un espejo y “Tu neutralidad/apatía está permitiendo el genocidio” en una estación para cambiar pañales.

El encontronazo de la mujer con los empleados se produjo cuando ella quiso ingresar de nuevo para tomar las fotos y estos le negaron el paso haciendo comentarios ofensivos.

“Sé que a Israel le encanta tomar propiedad privada y decir que es suya, pero tenemos que irnos”, le dijo uno de los hombres, de acuerdo con el medio. Mientras que una de las mujeres le dijo: “Es propiedad privada, necesito que te vayas”.

Ante la insistencia de la mujer en ingresar, la dejaron pasar. No obstante, continuaron diciéndole cosas como: “La historia no comenzó en 1948, señora”, en aparente referencia al año en que se estableció Israel ; o “Palestina libre”.

“Irrespetuosos e hirientes”

En el comunicado citado por NBC News, los dueños de Farley’s East se disculparon por lo hechos. Describieron a los empleados como “irrespetuosos e hirientes” y dijeron que deberían haber tomado medidas más contundentes antes.

“Lo que comenzó como un diálogo civilizado entre nuestro personal y un cliente judío desembocó en una situación impactante e inaceptable”, dijeron los propietarios, identificados como Amy y Chris Hillyard. “Eventos como este infunden miedo en la comunidad judía y perpetúan el aumento del antisemitismo en nuestra comunidad y en todo el mundo. No toleramos ningún comportamiento en Farley’s que haga que la gente se sienta incómoda o insegura”.

“Debido a que este acto no estaba alineado con nuestros valores, los empleados involucrados en el incidente ya no son empleados de Farley’s”, añadieron, según recogió el medio. “Aunque todos los empleados tienen derecho a tener diferentes puntos de vista, no tienen derecho a expresarse en el trabajo de manera irrespetuosa o hiriente para nadie”.

Y concluyeron: “No hay lugar en nuestro negocio, ni en ningún lugar de nuestra comunidad, para discursos o conductas que afecten a ‘otro’ cualquiera en función de su religión, origen étnico, nacionalidad, color de piel, orientación sexual, identidad de género o cualquier otras bases discriminatorias”.

Aumento de antisemitismo

Este hecho se produce en medio del incremento de casos antisemitas en Estados Unidos desde que inició el conflicto entre Israel y Hamás el pasado 7 de octubre.

La Liga Antidifamación informó que registró un total de 312 incidentes antisemitas entre el 7 y el 23 de octubre de 2023, 190 de los cuales estaban directamente relacionados con la guerra en Israel y Gaza.

En un hecho similar la semana pasada, manifestantes pro palestinos asaltaron un restaurante judío en Pensilvania, recibiendo el rechazo de distintos líderes políticos y voceros, entre ellos el de la Casa Blanca.

Sigue leyendo: