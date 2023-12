Yanet García acapara miradas mostrando sus curvas con medias y lencería

La mexicana Yanet García no escatimó en derrochar sensualidad para consentir a sus seguidores de Instagram y dejarlos boquiabiertos con unas fotos donde luce un coordinado de ropa interior de alto impacto.

En esta oportunidad, la llamada “Chica del clima” publicó en su perfil un par de postales que acapararon miradas debido a que en ellas aparece posando recostada sobre un sofá de cuero, mostrando sus bien formadas curvas enfundada con medias y diminuta lencería color morada.

“Pensando en ti”, escribió al pie de una de las imágenes que han conseguido miles de likes y toda clase de cometarios favorecedores.

“Cuerpazo”, “Mamacita”, “Hermosa y espectacular”, “Te ves bellísima”, “Definitivamente, eres preciosa”, “Bombón” y “Esta mujer es sinónimo de pasión y seducción”, fueron algunos de los elogios que le dejaron a la también chica fitness.

Previamente, Yanet García presumió su belleza a través de una postal en la que se le puede ver usando un ajustado traje de baño de corte alto color rojo, donde aprovechó para enviar un extenso mensaje de reflexión a los 14.8 millones de admiradores que la siguen en la famosa red social.

“LOS ÉXITOS VENDRÁN… CUANDO TU EGO ESTE FUERA DE TI.

Cuando tú controles a tu mente y no ella a ti. Cuando el egoísmo no limite tu capacidad de amar. Cuando confíes en ti mismo, aunque todos duden de ti y dejes de preocuparte por el qué dirán. Cuando tus acciones sean tan concisas en duración como largas en resultados.

Cuando puedas renunciar a la rutina sin que ello altere el metabolismo de tu vida. Cuando sepas distinguir una sonrisa de una burla, y prefieras la eterna lucha que la compra de la falsa victoria. Cuando actúes por convicción y no por adulación. Cuando puedas ser pobre sin perder tu riqueza y rico sin perder tu humildad. Cuando sepas perdonar tan fácilmente como ahora te disculpas. Cuando puedas caminar junto al pobre sin olvidar que es un hombre, y junto al rico sin pensar que es un dios. Cuando sepas enfrentar tus errores tan fácil y positivamente como tus aciertos.

Cuando encuentres satisfacción compartiendo tu riqueza. Cuando sepas obsequiar tu silencio a quien no te pide palabras, y tu ausencia a quien no te aprecia. Cuando ya no debas sufrir por conocer la felicidad y no seas capaz de cambiar tus sentimientos o tus metas por el placer. Cuando no trates de hallar las respuestas en las cosas que te rodean, sino en tu propia persona. Cuando aceptes los errores, cuando no pierdas la calma, entonces… Los éxitos vendrán a ti”.

