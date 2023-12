Ana Jurka: Famosos le envían mensajes motivacionales tras su sorpresiva renuncia a Telemundo

Ana Jurka es conocida por su carisma y talento como presentadora de televisión. Su partida de Telemundo ha sorprendido a muchos de sus fanáticos y colegas, quienes han expresado su tristeza por su salida.

Varias personalidades del mundo del entretenimiento han utilizado sus cuentas de redes sociales para enviarle mensajes a Jurka. Por ello, a continuación te diremos los nombres de aquellos que aprovechan para desearle lo mejor en su nuevo rumbo.

Ana Jurka explicó que no fue sencillo decidir renunciar a Telemundo después de una década. / Foto: Víctor M. Matos, Mezcalent.

Carlos Adyan fue uno de los primeros en comentar: “¡Mi Ana hermosa!!! Tantos momentos bonitos te deseo lo mejor y eso está por venir”.

“¡Anita eres la mejor!! Te queremos tremendamente y créeme cuando te digo esto… ¡Este es el comienzo de una vida más plena y alegre…! ¡Personal y profesionalmente! ¡Tu bebe de oro!”, le escribió Jorge Bernal.

Jorge Bernal expresó el cariño que tiene por su colega Ana Jurka. / Foto: Mezcalent.

Chiquibaby fue otra de las que opinó: “Anita eres una fregona, y a la gente talentosa y trabajadora siempre se le abren las puertas en muchos lugares, disfruta a tu bella familia, pues has trabajado mucho”.

Alix Aspe, exconductora de ‘La Mesa Caliente’, le dijo lo siguiente: “Te amo con todo mi corazón. ¡Ten por seguro que cuentas conmigo para siempre y que las bendiciones que vienen para ti y los tuyos van a ser más de lo que jamás imaginaste!!! Te adoro for ever and ever”.

Alix Aspe se tomó el tiempo de enviarle un mensaje a Ana Jurka en este difícil momento. / Foto: Mezcalent.

¿Qué dijo Ana Jurka tras decidir dejar Telemundo?

“Con muchos sentimientos encontrados les cuento que después de 10 años decidí dejar @telemundo. Es una de las decisiones más difíciles que he tomado, personal y profesionalmente, porque aquí viví momentos que me marcaron para siempre”, comenzó escribiendo en la red social de la camarita.

Ana aprovechó la oportunidad para destacar que: “En esta empresa cumplí sueños que nunca imagine lograr. Aquí viví mis dos embarazos, creé amistades que espero conservar por el resto de mi vida, tuve grandes maestros, aprendí a salir de mi zona de confort, me reí, lloré y hasta bailé”.

“Sería imposible nombrar a cada una de las personas con las que trabajé esta década, pero absolutamente TODOS me ayudaron en mi crecimiento profesional y les estaré siempre agradecida. ¡Me voy deseando puras bendiciones para este gran equipo y con el corazón lleno de amor y agradecimiento por esta compañía que me dio tanto!”, añadió en la publicación.

