Estas son las celebridades que nuestros lectores quieren ver en La Casa de los Famosos de Telemundo

La Casa de los Famosos 4 abrirá sus puertas el 23 de enero de 2024, por Telemundo. La producción confirmó ayer que Lupillo Rivera es la primera celebridad confirmada para integrar esta nueva edición, la cual vuelve en su horario habitual, 7PM/6C.

La conducción del proyecto para el próximo año está a cargo de Jimena Gallego y Nacho Lozano. El Diario de Nueva York, gracias al éxito de este reality, cuestionó a su público buscando conocer quiénes son los famosos que los fans del show quisieran ver en escena. Esta es la lista de famosos que los lectores de El Diario de Nueva York quiere ver en la cuarta temporada de LCDLF: Evelyn Beltrán, Bobby Larios, Mariana Seoane, La Divaza, Pepe – de Pepe y Teo-, Marcela Mistral, Rosie Rivera, Gabriela Vergara, Yerimua, Kerly Ruiz, José Eduardo Derbez, Vadhir Derbez, Amelie Alcantara y Galilea Montijo.

El caso de Evelyn Beltrán puede llamar mucho la atención, ya que ella no es una celebridad en sí misma. Su nombre saltó al mundo del espectáculo por ser la novia de Toni Costa, quien durante once años fue pareja sentimental de Adamari López. Se desconoce si Telemundo en algún momento vislumbró la posibilidad de hacerla parte de este show, pero por su trabajo médico esta no sería una oportunidad del todo viable para la joven novia del famoso bailarín español.

Las opciones de La Divaza y Pepe, de la dupla “Pepe y Teo” sí parecen opciones interesantes para esta edición, sobre todo porque sería la primera vez que dentro del reality de la televisión hispana habría representación de la comunidad LGBTIQA+. Recordemos que la primera edición de este reality en México se consolidó con un éxito rotundo gracias a la variedad de famosos que ingresaron al programa, los cuales eran dignos representantes de la diversidad.

Por ahora solo Lupillo Rivera ha sido confirmado, pero en lo que resta del mes de diciembre, Telemundo irá desvelando los nombres de más celebridades que le irán dando forma a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos. Se espera que el resto de personalidades a confirmar sean de la talla del famoso cantante, hermano de Jenni Rivera y tío de Chiquis.

