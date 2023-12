Las ciudades de Estados Unidos en donde podría caer nieve del 12 al 17 de diciembre 2023

Todo parece que el invierno llegará con todo a Estados Unidos, ya que en las últimas semanas hemos tenido la presencia de algunos fenómenos meteorológicos, como frentes fríos y vientos polares, que han causado descensos de temperaturas en la mayor parte del país, así como las primeras nevadas de la temporada.

De hecho, este frente frío continúa su paso por EE.UU., en particular por el noroeste, acompañado de fuertes ráfagas de viento que provocarán que algunas ciudades puedan pintarse de blanco por la caída de nieve.

En seguida, te decimos en qué partes del territorio estadounidense hay mayores probabilidades de que haya nieve desde hoy, 12 de diciembre, hasta el día 17, la segunda semana de este mes de 2023.

En dónde habrá nieve en Estados Unidos en los días del 12 al 17 de diciembre 2023

Debido a las fuertes rachas de viento, desde este lunes se pronosticó que algunas partes del norte de New England tendrían nevadas.

Al sur de Maryland y Virginia, este lunes por la mañana la lluvia se convirtió en nieve. Y se espera que la situación se mantenga en las áreas metropolitanas de Baltimore y Washington, en donde podría registrarse entre media pulgada y una pulgada de nieve.

Durante el fin de semana se registró importante caída de nieve en las zonas del Atlántico medio hasta el norte de New England y se espera que dichas condiciones se mantengan en algunas zonas de Vermont, New Hampshire y Maine.

De igual modo, se registró aproximadamente una pulgada de nieve en el norte del estado de Nueva York. Aunque en dichas zonas se espera que las condiciones climatológicas comienzan a mejorar, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés), se mantendrán las alertas de clima invernal para zonas como Burlington, Vermont, partes de Nueva York y Nueva Inglaterra, New Hampshire y Maine. No obstante, en la ciudad de Nueva York no se espera caída de nieve.

Los sitios en donde no habrá nieve esta semana en Estados Unidos pero sí lluvia

En algunos lugares, aunque las temperaturas seguirán descendiendo, no llegarán a tanto para que haya nieve, pero sí considerables tormentas, principalmente en la parte del corredor de la Interestatal 95, a lo largo de la costa este.

Nueva York y Philadelphia registrarán mucha lluvia en estos días, pero será Boston en donde se registren la mayor cantidad de precipitaciones y por muchos más días. De hecho, seguirán las alertas de inundaciones en el sur de Connecticut, el este de Massachusetts y al sureste de Maine.

Por último, los fuertes vientos seguirán afectando el noreste y Nueva Inglaterra. Los meteorólogos advierten que los vientos en Nantucket, Massachusetts, podrían alcanzar ráfagas hasta de 60 millas por hora o más, por lo que piden estar alerta ante los avisos de las autoridades.

