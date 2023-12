El australiano Nick Kyrgios aseguró que “no tiene más ganas de jugar” tenis

La estrella australiana del tenis, Nick Kyrgios, ofreció una reveladora entrevista en el podcast On Purpose, donde admitió que actualmente no puede “caminar sin dolor” y que sus problemas físicos y mentales han minado su deseo de continuar compitiendo en el circuito profesional.

“Si dependiera de mí, la verdad es que no quiero jugar más, para ser honesto. Estoy agotado, estoy cansado. Solo tengo 28 años, siempre quise tener una familia y no sufrir. Cuando me levanto, no puedo caminar sin dolor”, declaró Kyrgios.

Sin embargo, el nativo de Canberra planea retirarse solo después de realizar un último intento de regresar a la competición al máximo nivel e igualar, o incluso superar, su actuación del año pasado, cuando llegó a disputar la final de Wimbledon (aunque cayó contra Djokovic).

A pesar de reconocer que ya no desea seguir jugando, el tenista de 28 años está dispuesto a hacer un esfuerzo por intentar seguir “uno o dos años más. Tengo mucho más que dar pero, para mí, no tengo ganas de jugar más”.

Al mismo tiempo, reconoció que sus problemas de salud mental, que lo llevaron a contemplar el suicidio en 2019, han influido drásticamente en su decisión actual: “Si hubiera tenido una carrera un poco más normal y hubiera pasado desapercibido, no creo que me sentiría así, pero creo que esos dos años realmente influyeron mucho por mi edad. Estoy cansado. Estoy cansado de jugar al tenis…”.

Kyrgios tiene la intención de regresar el año próximo después de disputar solo un partido en un 2023 plagado de lesiones, donde fue operado de la rodilla en enero y de la muñeca en octubre. Además, recientemente anunció que no se encontraba en condiciones de participar en el Grand Slam, donde sería uno de los anfitriones, el Abierto de Australia del mes que viene debido a los problemas físicos.

“Este es un momento muy decepcionante para mí, pero no podré competir en el Abierto de Australia de 2024. Obviamente es desgarrador, he tenido recuerdos increíbles allí. Quiero volver a alcanzar la cima de mi juego y hacerlo bien, y por eso necesito un poco más de tiempo”, afirmó.

“Odiaría tener que operarme de nuevo. Solo quiero jugar uno o dos años más, estar en la cima y retirarme a mi manera. Creo que aún tengo energías y capacidad para jugar uno o dos años más. Estaré en paz con todo lo que he logrado”, destacó.

El temperamental australiano alcanzó el número 13 del ranking en 2016 y ganó siete títulos ATP. El año pasado llegó a la final de Wimbledon y también se llevó el título de dobles del Abierto de Australia junto a su compatriota Thanasi Kokkinakis.

Sigue leyendo:

–Rafael Nadal y Carlos Alcaraz pactan encuentro de exhibición en Estados Unidos para marzo de 2024

–“¡Déjame saber de qué te gustaría ver más!”: Tenista Nick Kyrgios abrió cuenta en OnlyFans

–Arabia Saudí rechaza acusaciones “superficiales” de lavado de imagen mediante inversiones en deporte