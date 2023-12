André Jardine compara la final contra Tigres con la de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

El director técnico de las Águilas del Club América, André Jardine, decidió hablar sobre el duelo que tendrá contra los Tigres de la UANL por la gran final del torneo Apertura 2023 de la Liga MX y con el que espera poder coronarse campeón para finalmente acabar con la sequía de los azulcremas.

Ante este hecho el entrenador sudamericano recordó y comparó este duelo con lo que vivió la selección de Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 cuando ganaron la presea de oro; en sus declaraciones no dudó ni un segundo que estas finales sean “similares” debido a la grandeza que posee el Club América y el compromiso de cada uno de sus jugadores para poder alzar el trofeo de campeón.

“Difícil, pero creo que sí (es similar esta final a la Final Olímpica) por la grandeza del club sabemos la importancia y jugaremos con la máxima intensidad y por eso creo que son dos finales muy similares”, expresó André Jardine durante una conferencia de prensa para hablar sobre lo importante de este compromiso.

Para finalizar André Jardine destacó que existe una importante rivalidad entre las Águilas del América y los Tigres de la UANL debido al reciente nivel y conquista de títulos por parte de los felinos que podría convertir a este duelo en un “clásico”; esto debido a que los dos equipos podrían enfrentarse más seguido en la Liguilla de los próximos torneos.

“Creo que sí (hay rivalidad), que tienen un merecimiento importante, peleando por el título, por diversas circunstancias no llegaron a más Finales en torneos pasados, puede ser un escenario encontrarnos más veces en una Final o Semifinal, los Clásicos se crean estando una década o cierto tiempo peleando por títulos, son dos clubes que tienen todo para estar más de una vez peleando por títulos, por una Final, es un partido que va a repetirse de aquí al frente”, resaltó.

Siboldi se pronuncia

A diferencia del entrenador del equipo de Coapa, el técnico Robert Dante Siboldi consideró que esta final del torneo Apertura 2023 de la Liga MX podría ser considerada como “justa” debido a lo que se vio en el campeonato al estar presentes dos de los mejores equipos del balompié azteca en la actualidad.

“Sí, es una Final justa, me enfoco en lo que hizo América y nosotros, lo que hizo Rayados será un tema de ellos, un segundo lugar merecido, pero no me compete. Nosotros hicimos un buen torneo, con regularidad, eso llevó a tener casi siempre a estar en los primeros cuatro, en términos generales se hizo y a pesar de todo, fuimos a últimas instancias”, detalló.

El partido de ida de la final del Apertura 2023 de la Liga MX se llevará a cabo este jueves en el Estadio Universitario de Nuevo León, donde los locales buscarán defender su casa para poder estar un paso más cerca del bicampeonato.

Sigue leyendo:

–Iván Alonso se convierte en el nuevo director deportivo de Cruz Azul para el Clausura 2024

–Santiago Giménez culminó su participación en la Champions League: “Fue algo único e inolvidable”

–Chicharito Hernández piensa en sus hijos para escoger a su nuevo equipo: No rechaza a Europa