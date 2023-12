Hulu cancela reality show de Sean “Diddy” Combs tras las demandas por agresión sexual en su contra

BASTA ES SUFICIENTE. Durante las últimas dos semanas, me he sentado en silencio y he visto a la gente intentar asesinar mi carácter, destruir mi reputación y mi legado. Personas que buscan un día de pago rápido han hecho acusaciones repugnantes en mi contra. Permítanme ser absolutamente claro: no hice ninguna de las cosas horribles que se alega. Lucharé por mi nombre, mi familia y por la verdad"