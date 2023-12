La foto de Yailin La Más Viral en el hospital: ¿quién la filtró y por qué lo hizo?

Jeannett Acosta, una estilista venezolana radicada en Miami, habría filtrado la foto de Yailin La Más Viral en el hospital, según imágenes que circulan en las redes sociales.

La también maquilladora habría compartido esta foto luego de que la dominicana presuntamente no le pagara un dinero que ella y Tekashi 6ix9ine le deben.

En la cuenta en Instagram de Jorge Pabón, mejor conocido como Molusco, subieron las capturas de un chat en el que la exempleada de la artista da detalles de lo ocurrido.

“Más nunca trabajaré con Yailin, menos para Daniel, me robaron, esa gente no sirve”, escribió en uno de los mensajes.

Además de esto, afirmó que Tekashi atropelló a la artista: “Terminamos en el hospital porque Daniel la atropelló con el carro, yo tenía que salir corriendo detrás de ellos. A rescatarla de madrugada en Uber en medio de la autopista”.

En el chat que se filtró también indicó: “No me pagan desde el 25 de noviembre. Todo el tiempo me dijeron que me pagaban aquí en Miami. Ahora están aquí y dicen que no me deben nada y que estoy despedida. Pero no es Yailin sola, es Daniel quien le quita a todo el mundo de al lado y Yailin por interés se deja”.

En este sentido, agregó: “Me hacían manejar a dos horas de la ciudad todos los días, trabajar para ellos 24/7, me metían en sus peleas”.

La venezolana responsabilizó a Yailin La Más Viral por todo lo que ha pasado: “Ella es la principal culpable, ella fue quien me metió en esto y ahora me hace hablar con él. Yailin es una muchacha irresponsable e interesada. No mide las consecuencias de sus acciones, solo piensa en ella”.

Jeannett dijo que también recibió insultos por parte de la ex de Anuel AA: “Me dijo que soy una pobretona, que coma mucho pan y beba mucha agua y me botaron de mi apartamento porque nunca me pagaron y yo estaba recién operada”.

¿Qué se sabe de la extrabajadora de Yailin La Más Viral?

Según su perfil de LinkedIn tiene una destacada experiencia dentro del mundo del diseño y la imagen.

En su biografía, la venezolana asegura: “He estado en la industria del diseño/ventas de redes sociales durante cinco años. Soy una creadora, entusiasta de la moda y la belleza, que trabaja en diseño gráfico y el proceso creativo detrás de las producciones y la marca (desde el concepto hasta el reclutamiento de talentos, el estilismo, el diseño y la entrega real)”.

En la plataforma explica que también “ha sido maquilladora independiente durante los últimos tres años en Miami, Florida, trabajando en la industria de videos musicales y blogs de belleza”.

Una gran deuda

La presentadora venezolana Kerly Ruiz, del programa ‘¡Siéntese Quien Pueda!’, de Univision, se comunicó con la estilista y le reveló en exclusiva que ella renunció porque no le pagaban su trabajo como personal shopper.

Un dato importante que revelaron en el show de entretenimiento es que presuntamente ella compraba la ropa y carteras para la dominicana para que luego se las pagaran, pero en muchas ocasiones no ocurrió.

“Según la versión de Jeannett le han cancelado solo $5.000 dólares, pero le restan más de $15.000 dólares, dinero que no es solamente de Jeannett porque le debe a productores, directores, estilistas y vestuaristas”, afirmó Ruiz.