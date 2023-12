Liliana Rodríguez habla de la repentina muerte de su hermano: “Me preparo para la estocada final”

La muerte de Juan José Rodríguez generó conmoción en el ámbito de la farándula y muchas personas cercanas a Liliana Rodríguez expresaron sus condolencias y compartieron mensajes de apoyo en sus redes sociales. Sin embargo, la exparticipante del reality show ‘La casa de los famosos’ decidió guardar silencio y no hacer declaraciones públicas sobre lo sucedido.

“¡Hoy hace dos meses de tu partida… te extraño! ¿Cuándo me vas a llamar?… tengo muchas cosas que contarte! Quiero que sepas que voy con TODO. ¡Recuerdo este momento que a pesar de tu parálisis facial temporal me complaciste! ¡Pendiente de que no se te notara!!! Pero es el mejor recuerdo que tengo. ¿Cuándo vienes? Te estoy esperando, como siempre”, comenzó escribiendo en su perfil de Instagram.

“Ha tomado algo de tiempo y dinero, más logística que todo. Pero aquí vamos, cada día sabemos más. Y me preparo para la estocada final… Hay mucho por revelar”, agregó en su más reciente video compartido.

Durante los días siguientes, diferentes teorías y rumores comenzaron a circular acerca de las posibles causas de la muerte de Juan José Rodríguez. Algunas personas especularon sobre problemas de salud, mientras que otros mencionaron la posibilidad de que el fallecimiento estuviera relacionado con asuntos personales o problemas emocionales.

Ante esta situación, algunos medios de comunicación buscaron entrevistar a Liliana Rodríguez para obtener más información sobre lo sucedido, pero la exparticipante se mantuvo firme en su decisión de no hablar al respecto.

“Yo pienso y sin tratar de ofender a nadie, el que tome una decisión así de tajante, es porque ha agotado todos los recursos de ‘por las buenas'”, “Ellas aman tanto a su papá que se alegraba y se conformaban con su hermano que es igualito a su padre”, “Yo sé que algún día sabremos lo que pasó, siempre los veía unidos y me parecía bonito”, “Y ellas aman tanto a su padre que siempre quieren ser el centro de atracción. No le perdonan a su papá que haya tenido otra hija”, “Sé lo qué sientes, mi hermana tiene 19 meses que partió y aún extraño sus llamadas mañaneras”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

