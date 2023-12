Aprovecha los efectos curativos de la cúrcuma evitando estos tres errores

Por sus compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorio, la cúrcuma es una especia que se emplea como remedio natural para tratar algunas afecciones, sin embargo, consumirla de manera incorrecta puede generar contraindicaciones.

La cúrcuma tiene un componente que se llama curcumina que tiene múltiples beneficios para la salud, ayuda a desinflamar y fortalecer el sistema autoinmune. Sin embargo, para activar el poder curativo hay que hacer algunas combinaciones.

El doctor Juan Ignacio Veller, explica en una charla en su canal de Youtube, donde tiene casi cinco millones de seguidores cuál es la forma correcta de consumir la cúrcuma para aprovechar todos los beneficios.

“La cúrcuma es una de las principales plantas medicinales que existen. Es tan poderosa que se la conoce como el ibuprofeno natural, pero nada de esto es cierto si no la utilizan correctamente”, explica Veller.

El especialista asegura que se comenten muchos errores al consumir la cúrcuma, que impiden aprovechar al máximo sus beneficios, al punto de producir efectos secundarios.

3 errores al consumir cúrcuma

La raíz de cúrcuma es considerado uno de los analgésicos naturales más potentes. Crédito: Shutterstock

No absorber la cúrcuma: uno de los errores más frecuentes al consumir la cúrcuma, es no absorberla y es que para esto se debe que al utilizarla la espolvorean en las comidas.

Veller explica que la curcumina es la responsable por la mayoría de sus beneficios y es la que le da el color característico, y este “no puede absorberse por nuestro intestino cuando está sola y no está biodisponible en nuestra sangre”.

Cuando se refiere a la biodisponibilidad , quiere decir que las células del corazón, cerebro, riñón y arterias puedan aprovechar los efectos benéficos.

Cuando se consume la cúrcuma sola “es probable que esté disponible cerca del 0% en tu cuerpo. En cambio, si agregas pimienta negra, que tiene piperina, podrás absorber un 2000% más de lo que harías, si no utilizas pimienta”, agrega.

En caso de que de no consumir pimienta, hay otras combinaciones que se puede hacer con grasas. ”Cuando se agrega grasa a la cúrcuma, esta aumenta su absorción porque se disuelve en esa grasa y la grasa se absorbe entera junto con la cúrcuma”.

Por ejemplo, se puede comer un pescado grasoso, utilizar aceite de oliva y utilizar aguacate.

¿Cuál es la dosis recomendada?: sobre la cantidad de cúrcuma adecuada, el doctor Veller explica que entre 500 a 2000 miligramos de cúrcuma al día tiene múltiples beneficios para la salud como: disminuir la depresión, la ansiedad, mejorar la memoria, la concentración y el estado de alerta, entre otros.

La leche de cúrcuma actúa como un poderoso agente desinflamatorio, aumenta la producción de bilis y beneficia la salud intestinal, y con ello disminuye el estreñimiento. Crédito: Shutterstock

Además, permite disminuir la inflamación de tu cuerpo, disminuyendo el dolor en algunas articulaciones, así como prevenir enfermedades en pacientes sanos.

“El problema es que la cúrcuma en polvo contiene entre un 5 a un 7% por ser generosos de curcumina, la sustancia que en realidad es la principal encargada de sus efectos benéficos”, detalla.

Para Veller la dosis recomendada es entre “tres a cuatro cucharaditas de té por día y con cada cucharadita de cúrcuma deberías consumir una pizca de pimienta negra, esto quiere decir la puntita de la cucharadita de pimienta negra para que se absorba”.

Consumir pastillas de cúrcuma

La cúrcuma es un gran aliado para tratar los trastornos del ánimo y mentales. Crédito: Shutterstock

Otro error muy común es no saber consumir las pastillas de cúrcuma, por lo que el doctor Veller recomienda entre una a tres pastillas de 500 mg de curcumina al día divididas en distintas tomas.

Sin embargo, el doctor Veller señala que muchas veces se piensa que lo natural es seguro y no nos hace daño. Sin embargo, advierte que “muchos suplementos que nosotros consumimos por más naturales que sean tienen grandes problemas y tiene que ver con poca regulación”.

Indica el especialista que se han presentado de casos de presencia de plomo o antiinflamatorios añadidos en suplementos de cúrcuma que causan daños a la salud, también “por aditivos que les colocan o no llegan a la dosis porque simplemente no las tienen porque están mal hechos, porque no están regulados”.

Para evitar este tipo de problemas sugiere revisar bien el producto antes de comprarlo “buscar que tengan las etiquetas de calidad, buscar la marca que estás consumiendo y ver si está probada por estas páginas consumerlab.com, nsf internacional y Us farmacopéia”, y de esta manera comprobar la calidad.

