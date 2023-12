David Beckham acompañó a Marc Anthony en la develación de su estrella en El Paseo de la Fama

Marc Anthony recibió el día de hoy su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El cantante boricua estuvo acompañado por su esposa Nadia Ferreira, pero también contó con la presencia de sus hijos Ryan y Christian, frutos de su extinto matrimonio con Dayanara Torres.

Pero en este evento, el intérprete de “Flor pálida”, también estuvo acompañado por integrantes de la familia Beckham. Brooklyn y David Beckham dijeron presente y éste último lo sorprendió al ofrecer el discurso dedicado a reconocer al cantante boricua.

David y su hijo Brooklyn estuvieron junto a Marc Anthony en la develación de su estrella en El Paseo de la Fama de Hollywood. / Foto de Mezcalent.

Por alguna razón que se desconoce, lo hijos de Jennifer López, Max y Emme, fueron los grandes ausentes en este evento. Llama la atención la ausencia de los mellizos, porque se sabe que éstos son muy cercanos al salsero. JLo y Marc siempre han mantenido una relación cercana y en apariencia sana de cara a sus hijos y al público pese a su separación. Sin embargo, ni ella ni sus hijos estuvieron presentes en la develación de la estrella.

La última vez que los paparazzi captaron a JLo durante la semana fue para el pasado 12 de diciembre, a la salida de un gimnasio en Los Ángeles, reportaron que ésta llevaba un bolso Hermes y lucía un vestido a cuadros con ribetes de encaje y botas negras con tacón de aguja, según destacó en su momento The Grosby Group.

Ryan y Christian, hijos de Dayanara Torres, acompañaron a su padre en este gran día. / Foto de Mezcalent.

Quién si estuvo junto a él, como era de esperarse, no fue otra más que su esposa, Nadia Ferreira. Quien sin duda alguna se ha convertido en un gran soporte para el cantante boricua. Desde que la pareja oficializó su relación, siempre se les ha visto juntos, conviviendo no sólo en proyectos sino también en eventos familiares. Nadia realmente se ve muy entregada a su familia y matrimonio, pero esto no la ha alejado de sus compromisos laborales.

En la imagen aparecen Marc Anthony junto a su esposa Nadia Ferreira. / Foto de Mezcalent.

