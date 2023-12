Conductor de Telemundo, Carlos Adyan, revela cómo fue ser asistente personal de Marc Anthony

Carlos Adyan es el conductor del programa “En Casa con Telemundo” y además de ser reconocido por hablar sin tapujos en su programa y cada proyecto de la televisora hispana, también se ha destacado por ser amigo personal de Marc Anthony y de su esposa, la modelo Nadia Ferreira.

Muchos se preguntarán cómo surgió esta amistad y aquí te lo vamos a contar. Adyan, quien recientemente contrajo matrimonio en Miami, contó con muchos invitados famosos en su día especial, entre ellos estuvieron María Celeste Arrarás y desde luego no pudieron faltar Marc y Nadie, entre muchos otros. Muchos fans se sorprendieron al ver los videos y fotografías en donde se podía confirmar la presencia del salsero.

La relación de Carlos Adyan y Marc Anthony surgió, en principio, de manera laboral. Por tres meses éste fue el asistente personal del ex esposo de Jennifer López. Recientemente el conductor de Telemundo conversó con Mezcal TV y habló más de la relación laboral que sostuvo con el intérprete de “Tu Amor Me Hace Bien”. Y destacó que gracias al trabajo que realizó con él aprendió a ser muy organizado.

Fíjate que yo trabajé con Marc hace ocho o nueve años, antes de entrar a Telemundo. Fui asistente personal de él y bueno, y luego él siempre me escribía como para mi graduación, para diferentes cosas que pasaban y ya en el tiempo que estaba trabajando en Telemundo y nada", dijo Carlos Adyan, – conductor de "En Casa de Telemundo".

El conductor de televisión también agregó que también es muy amigo de la esposa del famoso cantante boricua: “Nos hemos ido uniendo más porque también soy muy buen amigo de Nadia, de su esposa, entonces una cosa ha llevado a la otra y la verdad es que tengo una amistad bien bonita y la disfrutamos mucho”.

Pero en qué consistía el trabajo que éste realizó con Anthony y qué aprendió de éste: “Lo que más aprendí fue a ser organizado. La gente muchas veces en las redes me ve que yo estoy haciendo una cosa aquí, otra allá, otra acá, todo eso es base de estructura y lo aprendí siendo justamente asistente personal de Marc, porque uno tenía que literalmente cumplir con una agenda que era mayor responsabilidad porque no era mía, era su agenda”.

“Entonces definitivamente eso me forjó mucho para poder cumplir con todo, porque ustedes me ven que yo ando en mil cosas, siempre trato de ir a todo, siempre trato de decir que sí a todo y eso lo aprendí de él”, recordó el conductor de televisión.

Sobre el tiempo que duró trabajando junto a Marc, Adyan explicó que fue cortó porque su sueño laboral siempre fue la televisión y el papel de asistente personal, por muy fructífero que éste fuera: “

Duré poco, duré poco, pero por mi propia decisión porque decía no, es que a mí no me apasiona trabajar como asistente personal, a mí me apasionan las cámaras, las luces, la televisión, y yo creo que parte de eso también es lo que ayudó, que siempre fui sincero”. “Le dije que no era nada malo, que simplemente era una decisión propia, de partir pues”, declaró el conductor de televisión.

