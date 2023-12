Lucho Borrego se confiesa tras experiencia con un sacerdote: “Hubo un acercamiento impropio”

El presentador de televisión Lucho Borrego el pasado viernes durante una transmisión en ‘Siéntese quien pueda’ aprovechó para dar una exclusiva, situación que ni sus seres queridos más cercanos tenían conocimiento, por lo que habló de un hecho que le ocurrió en el colegio donde estudió.

“EXCLUSIVA: @LuchoBorregoC por primera vez revela que cuando era niño fue tocado inapropiadamente por un Sacerdote, pero que este oscuro momento en su vida no ha quebrantado su Fe y devoción en la iglesia católica”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada.

“Voy a establecer una defensa muy sentida con los buenos sacerdotes, por algo que nunca les he dicho, yo también he pasado por esas situaciones, yo también pude haber elegido decir que no sigo más la Iglesia Católica por esos malos sacerdotes“, comenzó diciendo el conductor colombiano.

Borrego agregó que tenía conocimiento que en el lugar donde estaba aprendiendo ya se había presentado una situación irregular con algunos de sus compañeros de clase. Sin embargo, no contaba con que tendría su propia experiencia y que lo marcaría para toda la vida.

“En un momento de mi vida, siendo un niño de 13 años, en el colegio donde yo estudiaba en Santa Marta, sí hubo un acercamiento impropio de quien era el rector de mi colegio y que yo sabía que había tenido ese tipo de acercamientos con otros niños de mi colegio… Esto mi familia no lo sabe, no sé si lo callé por miedo o angustia, pero siempre me refugié en Dios y en los buenos sacerdotes que he tenido a lo largo de mi vida… No puedo tirarle una patada a mi iglesia y a mis buenos sacerdotes por malos sacerdotes, sacerdotes que hacen este tipo de infamias con pequeñitos”, añadió en el programa.

Internautas reaccionan a la declaración de Lucho Borrego

“Yo por eso no creo es esos sacerdote, disfrazado de diablos. Violadores de menores”, “Qué maravillosa reflexión. Un mal sacerdote no representa a los demás”, “Qué fuerte Lucho y que aun así siga creyendo en la iglesia católica”, “Ahí está el problema, nadie nace gay. Son las experiencias que han tenido en su primera vez”, “Es tan sabio Lucho, condenar a los malos y defender a los buenos”, “Yo soy católica, peor, no confío en ningún cura”, “¿Y eso es problema de nosotros? Seguro andabas de PUT* sacándole fiesta con razón tanto rencor en tu vida”, fueron algunas de las reacciones que se han registrado en el post.

