Explosiva situación: Carolina Sandoval y Lucho Borrego vivieron un encuentro cara a cara

Las cámaras fueron en busca de Lucho Borrego para ir tras la verdad, porque están diciendo que él y Carolina Sandoval ha fumado “la pipa de la paz”. El ahora conductor de “Sin Rollo” de Univision y Despierta América, alega que los ratings del extinto “Suelta La Sopa” no cayeron debido a la salida de “La Venenosa”.

Sobre su reencuentro con Carolina Sandoval y cómo es que esto se llevó acabo, esto es lo que reveló el famoso periodista colombiano: “Ese día estaba caminando por una calle de Miami y me la encontré de frente”. Lucho reconoce que el encuentro tenía que ser así, que de alguna manera sabía que sería así, porque ambos viven en la misma ciudad. En algún momento se iban a tener que encontrar.

El famoso periodista reconoció que tuvieron desencuentros y confrontaciones. “Yo me considero un caballero y tomé la iniciativa de saludarla, ella se dio cuenta”. Reveló que con mucha cortesía le preguntó: “¿Te puedo saludar? y ella me dijo que sí. Y fue una charla como de cuatro o cinco minutos. Hubo reclamos de parte y parte… Pero primaron los años de amistad, de cosas compartidas. No nos dijimos mucho, pero con las miradas nos dijimos mucho”, destacó.

“Ella me dijo que no guardaba ningún resentimiento“, aclaró Lucho.

Sin embargo, hay que destacar que en sus declaraciones el colombiano contó que esto no ha sido del gusto del público. Parece que muchas personas que le siguen no comparten su alegría, al saber que de alguna manera este proceso de su vida se llevó a cabo.

“En las redes sociales no están complacidos y dicen que no tengo dignidad. Pero por encima de todo el perdón… tenemos que quedarnos con lo bueno. No digo que vaya a ser el mejor amigo de Carolina… Yo ahora soy más reservado con la gente que trabaja conmigo. Pero me quiero quedar con lo bueno, y saber que no hubo faltas de respeto y primó el proceso que ha vivido de paz interna. Todos tenemos nuestros procesos”.

Aquí las declaraciones de Lucho Borrego, ex panelista de Suelta La Sopa.

