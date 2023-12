Xavi Hernández ataca al FC Barcelona por su falta de efectividad: “Seremos los peores de Europa”

El más reciente empate 1-1 del FC Barcelona en su visita a Valencia no dejó contento a muchos, en especial al estratega del equipo Catalán, Xavi Hernández, quien dejó claro que la falta de efectividad del equipo ha sido la principal causa del bajón colectivo, y dejó en claro que la estadística los debe tener entre los peores de Europa.

En rueda de prensa posterior al partido Xavi Hernández dejó clara su molestia ante los medios por el rendimiento de la plantilla, asegurando que solo puede sentir impotencia y frustración por la falta de puntería de cara al arco rival.

“Me da rabia las oportunidades que no marcamos. Es impotencia, frustración, es una pena, no queda otra que tener confianza. Hemos marcado diferencias en muchos momentos y el resumen de la temporada es esta: no rematamos los partidos. No es normal la falta de efectividad, seremos de los peores de Europa“, expresó el director técnico.

Sin embargo, Xavi sí aseguró que la ira que sintió él también formó parte de la plantilla general y no solo por la falta de gol a pesar de crear ocasiones, sino también por el hecho que el punto que se llevaron de Valencia han podido ser tres de no haber sido por un error de la defensa.

“El vestuario está frustrado, contrariado y decepcionado. Hemos generado muchas ocasiones a un Valencia en casa que es agresivo. El gol en contra es un error nuestro puntual. El problema es de efectividad”, reiteró.

A pesar de la falta de confianza, pidió a su equipo no dejar de intentar conseguir los triunfos que le permitan seguir luchando en los tres frentes que disputan: Liga, Copa y la Champions League.

“No tenemos que bajar los brazos, tengo una confianza total en el equipo. Cuando ves que el equipo hace un buen juego te sientes satisfecho como entrenador, pero no es normal las ocasiones muy claras que dejamos pasar y la falta de contundencia en defensa ”, agregó.

Pese a esto, el entrenador barcelonista dijo que no es momento de buscar culpables, sino que es momento de ser más efectivos y exigirse más porque el equipo está en buen camino en juego.

“Es un partido para ganar bien, holgadamente. Es un punto insuficiente por completo. Los jugadores han jugado bien al fútbol, tengo que ser positivo y pensar que así ganaremos muchos partidos. Para mejorar en efectividad tenemos que pensar que no vamos a tener otra oportunidad”, finalizó.

Sigue leyendo: