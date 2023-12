Barcelona agudiza su crisis de resultados tras igualar ante Valencia

Derrota ante el Granada por la LaLiga, derrota contra el Amberes por la Champions League y este sábado empate 1-1 ante el Valencia confirmaron el mal momento futbolístico del Barcelona en las últimas semanas.

Pese al empate, Barcelona se hizo de la tercera posición del curso en solitario al quedarse con 35 unidades, tres por encima del Atlético de Madrid, que horas antes perdió ante el Athletic Bilbao.

Los azulgranas pueden ceder más terreno ante el líder Girona (41 puntos) y el Real Madrid (39), que solventarán el lunes y el domingo, respectivamente, sus duelos de la jornada ante el Alavés y el Villarreal.

“Está claro que no estamos en un gran momento, tenemos que salir ya, porque se nos está escapando”, dijo el centrocampista azulgrana Pedri. “Estamos con el míster (Xavi Hernández), no son momentos buenos”.

El Valencia hilvanó su quinta jornada sin victoria (tres derrotas y dos empates) para quedar en la 10ma posición con con 20 unidades, aunque puso fin a una racha de cinco derrotas en fila en sus duelos ante los culés.

Joao Félix abrió el marcador por los blaugranas, al empujar a las redes un pase diagonal de Raphinha a los 55 minutos.

Hugo Guillamón emparejó a los 70, con un soberbio disparo desde fuera del área que se metió en la horquilla.

Xavi espera mejorar la efectividad al arco

El l técnico del Barcelona, Xavi confesó: “Hemos regalado dos puntos, las ocasiones que hemos tenidos son muy claras como para no ganar, el punto nos deja muy insatisfechos, es insuficiente”.

🎙️🔊 La valoración de Xavi y Pedri, después del partido contra el Valencia: pic.twitter.com/CWK6SqwVLb — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 16, 2023

Y habló de “impotencia, sientes una frustración tremenda, es una pena, pero hay que dar confianza a los jugadores porque las han marcado en otras ocasiones”.

Preguntado por la falta de contundencia en el gol del empate de Guillamón, Xavi prefirió mirar hacia el otro área: “El gol del Valencia es un error, sí, pero si lo sucedido lo tenemos que enfocar en algo es en la efectividad. No podemos perdonar este tipo de ocasiones, teníamos el partido controlado, había que hacer el 0-2 y sentenciar, no lo hicimos y es lo que nos está faltando esta temporada. Debemos ser de los peores equipos de Europa en efectividad. Nos pasó en Mallorca, en Granada… Al Atlético le pudimos ganar bien y casi nos empata. El día del Girona nos pudimos poner 2-1 y 3-3… No estamos bien en la efectividad.”.

“Estoy tranquilo, con la ilusión de siempre, estoy decepcionado, pero creo que vamos por el buen camino, tengo sensaciones buenas en el juego”, explicó, considerando una posible solución: “Hay que ser más contundente, pensar que igual no tienes otra oportunidad y que hay que marcar la que tienes, no pensar que generarás más”.

