Arrestan a hombre en Washington D.C. tras rociar sustancia desconocida a sus víctimas y gritar que quería “gasear judíos”

Un hombre de Washington D.C. protagonizó un ataque antisemita frente a una sinagoga el domingo por la mañana, según informaron la policía y los medios de comunicación.

El hombre, identificado como Brent Wood, de 33 años, roció una sustancia desconocida a dos personas que pasaban por la calle y gritó “Gasear a los judíos” frente a la Congregación Kesher Israel, alrededor de las 9:30 a.m.

Según fuentes consultadas por NBC 4 Washington, la sustancia que lanzó el sospechoso tenía un olor desagradable, pero no se ha determinado su naturaleza ni su peligrosidad. Las autoridades precisaron que no se reportaron heridos y no quedó claro si las víctimas tenían relación con la sinagoga.

Wood, originario de Toledo, Ohio, fue acusado de agresión simple y resistencia al arresto tras ser detenido por la Policía Metropolitana.

La policía, que no halló ningún material peligroso en su vehículo, destacó que el incidente está siendo investigado como un posible delito de odio o prejuicio, basado en la motivación antisemita del atacante.

Sin embargo, la policía aclaró que la clasificación de un delito puede cambiar en cualquier momento a medida que se recopila más información y que la decisión final depende de los fiscales.

El ataque se produce en medio de un aumento de la violencia tanto antisemita como islamófoba en todo el país, vinculada a la actual guerra entre Israel y Hamás.

Del mismo modo, se produjo un clima de tensión y polarización que afecta a las comunidades judías y musulmanas en EE.UU., que se han visto amenazadas por el odio y la intolerancia de algunos sectores de la sociedad.

La semana pasada, una pareja de judíos septuagenarios en California fue atacada violentamente mientras se dirigían a una sinagoga en Beverly Hills.

Rebecca Nissel, de 70 años, y Raphael Nissel, de 75 años, hablaron sobre el sangriento ataque y su opinión en relación sobre el aumento del antisemitismo en medio de la guerra entre Israel y el grupo palestino Hamás en Gaza, señalando que nunca habían sido atacados de esa forma.

El sospechoso, identificado como Jarris Jay Silagi, de 44 años, y fue formalmente acusado de intento de robo en segundo grado, abuso de personas mayores y agresión con arma mortal, así como dos delitos graves de “agresión por medio de la fuerza que probablemente producirá grandes daños lesiones corporales”, de acuerdo con la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles.

Con información de New York Post

