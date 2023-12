Pepe Aguilar hace un live pasado de tragos y se va en contra de un fanático por un comentario

Pepe Aguilar recientemente quiso interactuar con sus fanáticos, hecho por el que terminó realizando una transmisión en vivo para poder ir respondiendo las preguntas. A su vez, aclaró que estaba tomando licor, y las cosas pueden que se le hayan salido un poco de control tras la manera en la que se dirigió a un fan por una pregunta que le hicieron.

El usuario hizo referencia a un comentario emitido por Ángela Aguilar hace un año, todo se debe a que Argentina logró ser campeón mundial de fútbol en diciembre de 2022. Por ello, el padre de la cantante le respondió:

“Como les gusta el cuento, me cae de a madr… Más bien tú, ¿por qué te crees tarugadas? Por qué creen puras tarugadas de lo que les cuentan, ¿argentino y qué? Pues todos somos de todos lados, por el amor de Dios, hombre. ¿Cuál es la pinch* diferencia de un argentino, con un mexicano, con un chino o con un inglés? Por el amor de Dios. Todos somos hijos de Dios”.

“Y aunque no hubiera pasado, se me hace una verdadera pend*jada. No de que me llegue sino de que perdamos energía en esas jaladas. O sea, tus energías las gastas para decir esa pend*jada… por eso estamos como estamos”, agregó durante las transmisión.

“No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. 25 % Argentina, 100 % orgullosa. Hoy todos somos más celestes que el cielo“, dijo Ángela en un post de la red social de la camarita.

Ángela Aguilar recibió muchos comentarios negativos por apoyar a Argentina. / Foto: Mezcalent.

Los internautas comenzaron a criticarlo por su comportamiento irresponsable y por su falta de respeto hacia sus seguidores. Muchos consideraron que era inaceptable que un artista de su nivel se presentara en ese estado y que su actitud hacia el fan fue inapropiada e injustificada.

Esta controversia generó un debate sobre el consumo de alcohol y la responsabilidad que los artistas tienen hacia sus fans. Algunas personas consideraron que el incidente era un reflejo de un problema más profundo en la vida personal de Pepe.

Sigue leyendo:

· ¿Hay pleito entre los Fernández y los Ánguilar?: El papá de Ángela Aguilar responde y lo aclara todo

· Ángela Aguilar se deshace en elogios para su padre Pepe Aguilar al darle el Legacy Awards en los Latin AMAs

· Pepe Aguilar antes de recibir homenaje en Latin AMAs 2023: “Es un instinto de supervivencia el que te hace reinventarte”