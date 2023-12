Rauw Alejandro y Bad Gyal aclaran la polémica suscitada por su acto de “perreo” en España

Ya en casita. Quiero aclarar que no estoy de acuerdo en cómo están planteando algunos medios lo que pasó en el choli. Perrear con alguien no me parece nada del otro mundo pero precisamente quise evitar pegarme demasiado a Rauw porque sé cómo es determinada prensa y determinada gente en redes sociales. Sé que seguramente se me hubiera relacionado con él de otra manera cuando solo somos amigos y compañeros de trabajo y también sé que se hubiera generado una polémica innecesaria. Soy consciente de ello y sé que aún estando en 2023, en el caso de haber perreado con él siendo una persona pública, se hubieran generado muchos chismes falsos, cuando un simple perreo no debería significar eso. Siento que algunos de los mismos medios que hoy hacen denuncia “feminista” son los mimos que me hubieran tachado de tener algo con él si me hubiera pegado demasiado. Lo he pasado súper bien estos días, Rauw y su equipo nos han tratado de lujo y nos han hecho pasarlo muy bien y sentirnos muy cómodos a mi y a mi equipo. Solo me queda decir que estoy súper agradecida, los shows han sido increíbles, y que espero que los medios algún día cambien un poco y aprendan que esta prensa tan sensacionalista solo nos genera muchísima más presión a los artistas”.