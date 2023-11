Acusan a Rauw Alejandro de haberle puesto los cuernos a Rosalía con otro hombre

Fue en el mes de julio cuando se dio a conocer que la cantante Rosalía y Rauw Alejandro tenían algún tiempo de haber finalizado la relación sentimental que sostenían, tomando en consideración que fue en marzo de este mismo año cuando él le pidió a ella que se convirtiera en su esposa, y fue en 2019 cuando se conocieron en Las Vegas durante los Latin Grammys.

Fueron infinidades de comentarios los que se registraron y los fanáticos pensaron que él le habría sido infiel a ella. Posteriormente, lo comenzaron a vincular con una modelo colombiana.

Sin embargo, el puertorriqueño vuelve a ser tema de conversación debido a que en el podcast de Malbert hablaron del fin de esa relación en que en el mundo del entretenimiento se consideraba como una de las más fortalecidas, por lo que dijo: “Es posible que una bisexualidad de Rauw Alejandro haya provocado la ruptura”.

“A mí lo que me dijeron es que Rosalía vio algo que no esperaba y que no pudo encajar”, fue el comentario que realizó la periodista de farándula Nuria Marín, quien además estaba como invitada en el mencionado espacio.

“Me han contado que no fue porque sea bisexual, porque no creo que eso sea un motivo para Rosalía para la ruptura. Yo creo que ha pasado algo con un hombre. Es mi opinión y me han contado algo por ahí“, añadió durante la conversación.

¿Qué dijo Rauw Alejandro tras el escándalo de separación?

“Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. No podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, expresó el cantante en las redes sociales.

Rauw Alejandro decidió enviar un comunicado luego de las especulaciones de infidelidad que se registraron en su contra. / Foto: Mezcalent.

Al día siguiente, Rosalía aprovechó para enviar un mensaje sobre lo que estaban viviendo: “Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”.

