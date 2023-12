Tucker Carlson advierte a Trump que iría contra él si elige a Nikki Haley como su vicepresidenta

El expresentador de Fox News, Tucker Carlson, advirtió al expresidente Donald Trump que abogaría contra su candidatura en caso de que elija a la exembajadora ante la ONU, Nikki Haley, como su vicepresidenta.

Carlson, quien es conocido por su cercanía con Trump y otros líderes extremistas, dijo en el AmericaFest de Turning Point USA que Haley sería “veneno” para la campaña de Trump en 2024, según recogió The Messenger.

“No sólo no votaría por esa fórmula, sino que abogaría contra ella tan firmemente como pudiera”, dijo Carlson sobre una eventual alianza entre el expresidente y la exembajadora ante la ONU.

“Eso es simplemente veneno”, argumentó Carlson sobre Haley. “Quiero decir, aquí hay alguien que se opone activamente a los intereses del país en el que crecí, que respaldó los disturbios [de Black Lives Matter] y que no es de izquierda, pero es neoliberal en lo más oscuro, más – hablando de nihilista – nihilista. “De esa manera, y no tiene un apoyo popular real, es una criatura de los oligarcas. Así que sí, esa sería… esa sería una razón para oponerse a la fórmula”.

Contra Haley

El rechazo de Carlson a Haley evidencia la animadversión del ala más radical o conservadora del Partido Republicano con la exembajadora.

La semana pasada, la congresista Marjorie Taylor Greene rechazó la idea de que Haley se uniera a un eventual segundo gobierno de Trump, diciendo que “MAGA”, como se conoce a los seguidores del expresidente, “se rebelaría” ante esta decisión.

Y en un argumento similar al del expresentador de Fox News, Taylor Greene dijo: “Ella representa la última ala del Partido Republicano del establishment neoconservador estadounidense con la que ya hemos terminado”, añadió.

Los comentarios sobre la eventual fórmula Trump-Haley se producen luego de que Lara Trump, nuera del expresidente, y Kevin McCarthy, expresidente del Congreso, dejaran la puerta abierta a una posible alianza.

¿Carlson vicepresidente?

El expresentador de Fox News también se refirió a su eventual candidatura a vicepresidente, luego de que el expresidente Trump dijera que estaba abierto a la idea.

“Quiero decir, no he llevado una vida que prepare a una persona para la política. Como dije, no creo que tenga esqueletos horribles ni nada por el estilo. No es eso, es sólo que mi cerebro no funciona así. Nunca he hecho algo así”, dijo el reconocido periodista.

En cambio, valoró positivamente una eventual fórmula con el empresario Vivek Ramaswamy, calificándolo como más “sincero” que otros aspirantes a la presidencia, según The Messenger.

Sobre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, Carlson habló bien sobre su gestión, pero cuestionó a su entorno.

“Realmente tienes la sensación de que Ron DeSantis, a quien me gustaba como gobernador, las personas que lo representan en línea son las personas más desagradables, más estúpidas y de suma cero que he visto en mi vida“, dijo.

Sigue leyendo: