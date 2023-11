Hermano de Aracely Arámbula se une a la polémica y se dirige a Arturo Carmona y él responde

Aracely Arámbula y Luis Miguel tienen un problema legal por la manutención de sus hijos. El cantante ha sido acusado de no cumplir con sus obligaciones económicas hacia Daniel y Miguel, mientras que la mexicana ha insistido en la importancia de que el padre se haga cargo de sus responsabilidades.

La actriz afirma que ha tenido que hacerse responsable con la carga financiera de criar a sus hijos sola y ha solicitado que se le otorgue una pensión justa. Ahora, Leonardo Arámbula ha decidido formar parte de la disputa que se viene registrando desde hace varias semanas, tomando en consideración que su hermana tuvo una relación sentimental con Arturo Carmona y él fue a un concierto de ‘El Sol de México’.

La mexicana Aracely Arámbula y Arturo Carmona en el año 2011. / Foto: Mezcalent.

Leonardo escribió en ‘X’: “Arturo Carmona ni como ayudarte compadre. Que tiene, así o más fan, que tiene”.

Arturo Carmona le responde al hermano de Aracely Arámbula

“El lobo siempre será el Villano en el cuento de Caperucita, sin tener el derecho de dar su versión. Es más, ni siquiera poder defenderse. Hoy día no está bien visto, el lobo siempre será el Villano en el cuento de Caperucita“, comenzó escribiendo en la red social de la camarita.

“¡Ser un caballero no es ser agachado, sin defenderse, dejar que te pisoteen y siempre aguantar todo! ¡No se confundan!! SIN MÁS DECIR”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada.

Internautas apoyan el comunicado de Arturo Carmona

“Y algunas caperucitas usan a sus hijitos para manipular. Es muy penoso, pero es real. ¡Con toda paz”, “Aplausos! ¡Me identifico”, “tú siempre has sido un caballero! ¡Un abrazo fuerte para ti!”, “No te apures la Caperucita, es la persona más criticada de México”, “Y hay unas caperucitas que bueno…. Están para película de terror”, “Por mucho tú eres uno de los hombres más lindos, amable y caballeroso que he conocido en mi vida, no sé por lo que estés pasando, pero estoy segura de que todo el tiempo te portaste como un caballero”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

