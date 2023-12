Estrella de Univision, Alejandra Espinoza, comparte su mejor recuerdo de la Navidad

Alejandra Espinoza es uno de los talentos más queridos de las pantallas de Univision. Es conductora de televisión y además ha empezado una carrera en el mundo de la actuación siendo parte de proyectos como “El Dragón: El regreso de un guerrero”, “Rubí” y “Corazón Guerrero”, entre otros.

Recientemente ésta deleitó al público convirtiéndose en “Llama”, en la competencia de canto “¿Quién es la máscara?” y además fue una de las conductoras estelares de la “TeletónUSA” que se llevó acabo este fin de semana en Texas. Pero si hay un rol o papel que a Espinoza le guste mucho desempeñar es el de mamá de Mateo. Por esta razón comparte muchos de sus mejores momentos con él y además lo transmite mediante sus redes sociales. Ha sido juzgada, en ocasiones, por la forma en la que ha decidido educar a su hijo; sin embargo, y más allá de lo que la gente diga la mexicana tiene muy claro sus valores y no presta oído a críticas sin sentido y razón de ser.

Recientemente, por ejemplo, compartió uno de sus mejores recuerdos navideños, el cual asegura ya ha compartido con Mateo, porque para ella es importante que él entienda cuál es el verdadero motivo de estas fiestas más allá de las luces, la ropa bonita, los regalos y colores.

El recuerdo de dicha Navidad, asegura, lo tiene grabado en la memoria. “Yo tendría como unos 8 ó 9 años más o menos, nosotros vivíamos en Tijuana, nuestra casa tenía en la parte de enfrente como un barranco y yo me acuerdo que para Nochebuena y en Navidad, yo soy de una familia muy grande, tengo nueve hermanos, y nos fuimos mis hermanos y unos cuantos vecinos a las casa de los lados y agarramos los cartones, todos los cartones de todos los regalos que les habían dado a la gente“, dijo la conductora según destacó el portal de Mezcal TV.

“Eran como las seis de la mañana”, agregó. “Yo creo y empezamos esa Navidad a aventarnos por el barranco con los cartones como si fuesen el trineo. Así como tú ves en las películas la mañana de Navidad en estas montañas con nieve y los niños se avientan en trineo, pues nosotros nos aventamos igualito, pero en un cerro de tierra y con cartones”.

“Esa mañana, porque ni siquiera era tarde todavía de Navidad, salimos todos raspados, yo casi me parto la cabeza. Pero no sé por qué, cuando pienso en Navidad pienso siempre en ese momento”.

Y como era de esperarse, Alejandra Espinoza encontró una enseñanza dentro de esa vivencia, la cual ha querido siempre transmitirle a su hijo. Cuenta que lo que aprendió ese día era la importancia de estar con la gente más importante de tu vida, y por esta razón, como te comentamos antes, ella transmite ese mensaje a Matteo.

Se lo cuento a mi niño y la analogía que yo tengo de eso es como la importancia de tener las fechas importantes a la gente que amas; no tener cosas materiales, porque en ese momento de nuestras vidas, pues económicamente no teníamos mucho", Alejandra Espinoza, – actriz y conductora de televisión.

Alejandra asegura que ni siquiera recuerda si ese año recibieron regalos, lo único que tiene en su memoria es ese tan divertido recuerdo, que atesora por el valor reflexivo que contiene, porque en ese momento más allá de lo económico ella era realmente millonaria en alegría y felicidad. “Yo no me acuerdo ni siquiera si nos regalaron cosas en Navidad o si nos trajo algo Santa o no nos trajo nada. Yo me acuerdo de esos momentos, de lo bien que la pasábamos todos juntos y de lo cero importante que era esperar un regalo”.

