José Luis Rodríguez luego de dos meses reaccionó a la muerte de su supuesto hijo Juan José

La noticia del fallecimiento de Juan José Rodríguez sorprendió a muchas personas, ya que durante años había mantenido la afirmación de ser el hijo biológico de José Luis Rodríguez “El Puma”. Aunque no se revelaron detalles sobre la causa de su muerte, la información generó conmoción en el medio artístico y entre los seguidores del cantante.

El hecho se registró en octubre y de manera recurrente los medios de comunicación estuvieron atentos a una posible reacción del venezolano, y para la sorpresa de muchos esa espera terminó este mes de diciembre.

En el programa de televisión ‘Ventaneando’ el cantante fue interrogado por la muerte de quien habría sido su hijo y su respuesta sobre este hecho fue: “No hablo de eso”.

A José Luis Rodríguez solamente le gusta hablar de su esposa Carolina y de su hija Génesis. / Foto: Mezcalent.

Durante mucho tiempo, Juan José hizo todo lo que estuvo a su alcance por ser reconocido como el hijo de ‘El Puma’ para poder tener una relación con él. Sin embargo, el venezolano siempre negó ser su padre biológico y se mantuvo firme en su postura. A pesar de esto, Juan José continuó insistiendo en su versión y buscando pruebas que respaldaran su afirmación.

La noticia del fallecimiento del presunto hijo de Rodríguez la dieron a conocer las hijas del cantante, Liliana y Lilibeth Rodríguez Morillo, quienes emitieron un comunicado en el que confirmaron su muerte, pero no revelaron más detalles al respecto. Recordemos que ellos mantenían un vínculo cercano y ellas expresaron su pesar por la pérdida y enviaron sus condolencias a los familiares y seres queridos de Juan José.

La muerte de Juan José Rodríguez habría puesto fin a la polémica que había rodeado su afirmación de ser el hijo de El Puma. Aunque nunca se logró confirmar su parentesco de manera oficial, su fallecimiento dejó un vacío en aquellos que habían seguido su historia y esperaban una resolución definitiva al respecto.

Liliana Rodríguez se ha mostrado consternada por dicho suceso. / Foto: Mezcalent.

“¡Hoy hace dos meses de tu partida… te extraño! ¿Cuándo me vas a llamar?… tengo muchas cosas que contarte! Quiero que sepas que voy con TODO. ¡Recuerdo este momento que a pesar de tu parálisis facial temporal me complaciste! ¡Pendiente de que no se te notara!!! Pero es el mejor recuerdo que tengo. ¿Cuándo vienes? Te estoy esperando, como siempre”, fue el mensaje más reciente compartido por Liliana.

