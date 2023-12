Manuel Turizo envuelto en un escándalo por besar a su madre en la boca y las opiniones estallan

El cantante Manuel Turizo esta vez se ve envuelto en una controversia luego de que en horas de la noche compartiera una galería de fotos tras anunciar que se encontraba bastante emocionado por haber llegado al país que lo vio nacer.

Sin embargo, la primera postal hasta el momento ha sido una de las más llamativas por el hecho que sale besando a una mujer en la boca y es que se trata nada más y nada menos que de su madre.

La imagen generó una serie de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios expresaron su sorpresa y disgusto ante la escena considerada inapropiada. Otros, sin embargo, defendieron al cantante asegurando que es un gesto de amor y afecto entre madre e hijo.

El intérprete de ‘La Bachata’ en diversas oportunidades ha dicho que su familia siempre ha sido un pilar fundamental en su vida y de manera constante ha mostrado su amor hacia ellos sin importar lo que los demás piensen.

Algunos seguidores del cantante respaldaron su postura y compartieron mensajes de apoyo, destacando la importancia del amor familiar. Sin embargo, otros continuaron manifestando su descontento y considerando la imagen inapropiada.

Manuel Turizo tiene una forma muy distinta de expresar su amor. / Foto: Mezcalent.

La controversia por la imagen enseña que los gestos y muestras de afecto pueden ser percibidos de manera diferente por las personas y que las redes sociales pueden amplificar esta diversidad de opiniones.

“¿Por qué normalizan los besos en la boca con los padres?”, “¿Por qué se besa en la boca con la mamá?”, “¿Por qué Manuel besa a su mamá en los labios?”, “Qué extraño que bese a su mamá así”, “¿Es su mamá? ¿Cómo se va a besar con su mamá?”, “Si ustedes se besan con cualquier basura sin conocer, pues no veo el problema que le dé un beso a su madre”, “Me iba a dar algo, no puede ser la novia, me ibas a romper el corazón”, “¿Es su esposa o su madre?”, “Por un momento me asusté que mi novio me engañara hasta que vi que era mi suegra”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Sigue leyendo:

· Manuel Turizo amenazó a sus fans con no terminar el concierto si no cumplían sus requerimientos

· Shakira anunció la fecha de estreno de su nuevo tema musical junto a Manuel Turizo

· Shakira se transforma en una sirena para la portada de su canción junto a Manuel Turizo