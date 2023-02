Shakira se transforma en una sirena para la portada de su canción junto a Manuel Turizo

La cantante Shakira aparentemente durante su relación con Gerard Piqué no habría tenido tanta libertad para poder grabar canciones, al tiempo que en una ocasión se llegó a mencionar que tendría prohibido realizar su trabajo con otros hombres, pues aparentemente al exfutbolista no le parecía de su agrado la idea.

Fue a mediados del año pasado cuando la colombiana anunció que la relación de más de 10 años había llegado a su fin, desde entonces volvió a aprovechar su tiempo para seguir haciendo lo que más le apasiona, y es que ha estrenado éxitos como ‘Te felicito’, ‘Monotonía’, ‘Shakira, BZRP Music Sessions #53’ y ahora está bastante cerca de sacar otro sencillo junto a Manuel Turizo y que lleva por nombre ‘Copa Vacía’.

A su vez, hace algunos días se filtró parte de la letra de la canción que dice así: “Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía“. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los colombianos ha mencionado algo sobre la fecha de estreno.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, pues varios internautas tildaron a Piqué como una persona “tóxica”, tras considerar que él no le habría permitido desarrollar su pasión por la que ha sido reconocida a nivel mundial.

“Está en su momento y quien no aguante que soporte”, “Definitivamente esta mujer renació de las cenizas”, “Derrochando todo el talento que tuvo guardado todos estos años”, “Se dijo que esta separación de Piqué iba a revolucionar sus temas y volvió nuevamente empoderada”, “Por favor ya debería parar con eso ya”, “A todas las que critican a Shakira por sus temas, pues fácil, compónganle ustedes canciones para que ella cante”, “Esta mujer no deja que pase nada de tiempo para sacar otra canción, se están aprendiendo la letra de una y ya salió la otra”, “Otra? Ojalá no sea de tiradera para Piqué”, “Se nota que el tóxico era Piqué que no la dejaba hacer lo que a ella le gusta”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

