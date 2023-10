Manuel Turizo amenazó a sus fans con no terminar el concierto si no cumplían sus requerimientos

El cantante Manuel Turizo en las últimas horas se ha vuelto tendencia en las redes sociales debido a un video que se viralizó tras uno de sus más recientes conciertos realizado en Nueva Jersey, Estados Unidos. El colombiano conocido por temas como ‘Déjala que vuelva’ se tomó el tiempo de amenazar a sus fanáticos sin importar que habían cancelado el monto que le exigieron para poder disfrutar de su show.

El intérprete de ‘Copa Vacía’ se mostró un poco alterado cuando estaba en el escenario, siendo así como le pidió a los presentes que guardaran sus teléfonos y dejaran de grabar o iba a tener que dejar la presentación como estaba, pues se negaba continuar así.

“Guarden esos celulares y disfruten de la música. Que todo el mundo guarde el celular. Guarda, guarda, guarda, si no, no lo guardan, cantamos ni un car*jo y me voy ya de aquí”, se le escucha mencionar en uno de los videos que fue compartido en la red social de la camarita.

Los usuarios de la mencionada aplicación se tomaron el tiempo de opinar sobre lo ocurrido, siendo así como finalmente rechazaron el comportamiento que tuvo debido a que consideran que todos los asistente están en su derecho en hacer lo que deseen.

Sin embargo, otros aprovecharon para apoyar al colombiano, debido a que piensan que por el uso de los celulares entonces nadie disfruta de los conciertos de ningún artista.

“Ok. Entonces que devuelva el dinero”, “Los ‘artistas’ cada vez más crecidos man”, “¿Qué le pasó al profesor Jirafales?”, “Es cierto, todo el mundo graba y no se disfruta como antes”, “Parece profesor de colegio”, “Payaso, también se le subió la fama”, “Cuando se quede sin fans quiero ver“, “Antes que se vaya que le regrese el dinero a sus fans”, “Tremendo, si la gente paga una entrada para ir a verlo, puede sacar el celular las veces que le dé la gana”, “Si pagan el ticket que hagan lo que les dé la gana”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

