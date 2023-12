¿Para Anuel AA? Don Omar suelta indirecta y compara su rivalidad con Daddy Yankee

El mensaje de Don Omar se dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una foto junto a Daddy Yankee, con quien estuvo protagonizando una fuerte polémica durante varios años. Estas palabras fueron interpretadas por muchos internautas como una indirecta hacia Anuel AA.

“Dos líderes a quienes seguían las multitudes en nuestra isla y que comenzamos a llevar nuestra música alrededor del mundo. Dos soñadores, dos incansables que nos convertimos en ejemplos a seguir por niños, jóvenes, adultos y por aquellos que nos vieron desde su tercera edad comenzar a cambiar el mundo desde nuestro amado Puerto Rico”, comenzó escribiendo en la publicación de Instagram.

“Dos jóvenes que tuvieron la oportunidad de conocer los rincones del planeta gracias a su música, saben qué pienso yo que nos distanció? Tienen idea de lo que ocasionó este feudo que separó bandos desde nuestra isla hasta lograr hacerlo alrededor del mundo?“, agregó William Omar Landrón Rivera (Don Omar).

“Aférranos a nuestro propio entendimiento, malas conversaciones que corrompieron las buenas costumbres y sobre todo la falta de Dios en nuestros corazones. Género que tanto amo y que me convertiste en lo que soy te digo lo siguiente: no hay sabor a victoria si se pelea sin honor. No existe dignidad si un rey no puede vencerse primero antes de querer vencer a sus enemigos”, siguió diciendo el cantante en las redes sociales.

Don Omar y Daddy Yankee pusieron fin a su rivalidad hace pocos días. / Foto: Mezcalent.

“Hago un llamado a mis colegas para que seamos más que simplemente líderes por elección y que nos convirtamos en agente de cambio para el crecimiento de nuestro música. Comenzamos en una pequeña isla y hoy el mundo nos conoce gracias a quienes antes que nosotros nos influenciaron. Seamos el ejemplo de que se puede sin tener la necesidad de entre perros pisarnos el rabo”, manifestó William Omar.

Estas rivalidades no son exclusivas del género urbano, y se han dado en otros géneros musicales a lo largo de la historia. Sin embargo, el reggaeton ha sido especialmente propenso a este tipo de conflictos, debido a su naturaleza competitiva y a la búsqueda constante de mantenerse en la cima de la industria.

