¿Por qué Regina George no volverá al remake de Mean Girls? Rachel McAdams explica las razones

Hasta un poco antes de lograr el reconocimiento internacional, la carrera de Rachel McAdams se encontraba en el decisivo momento entre destacar y llegar a lo más alto de Hollywood o quedarse como uno de los tantos actores del montón.

Sin embargo, y por fortuna, la actriz se “topó de frente” con el papel y película que le darían el impulso para ser la gran estrella que es hoy en día: Regina George en Mean Girls. La cinta de 2004, se convirtió en la plataforma perfecta para que McAdams se separará del resto y brillara con luz propia. Pero esto no lo logró por pura suerte o casualidad. Fue su memorable y hasta legendaria actuación, como una de las mejores antagonistas del cine juvenil y de comedia, la que la convirtió en la intérprete que es hoy en día.

Por lo anterior, y gracias al reciente anuncio del remake de la cinta escrita por la comediante Tina Fey, las miradas han vuelto a colocarse sobre Rachel McAdams y lanzar la pregunta más esperada: ¿volverá Regina George como la reina de las plásticas?

Rachel McAdams tampoco quiso participar en el reciente comercial de Walmart con el elenco original de Mean Girls. Crédito: AFP / Getty Images

¿Aparecerá Rachel McAdams en el remake de Mean Girls?

Durante los últimos meses, la fiebre por Mean Girls ha regresado a lo más alto. Cabe recordar que a principios de noviembre, la cadena de supermercados, Walmart lanzó un comercial como parte de su estrategia de Black Friday en el que trajo de vuelta a gran parte del elenco original de la cinta de 2004: Lindsey Lohan, Amanda Seyfried, Lacey Chabert, entre otros.

Sin embargo, y a pesar del emocionante reencuentro, Rachel McAdams fue la gran ausente. Ante esto, la misma actriz canadiense declaró en una reciente entrevista que no “estaba entusiasmada con hacer un comercial”. Aunque no se sabe con exactitud si se trató de incluir a la intérprete de “The Notebook”, no cabe duda que la actriz habría dicho un rotundo no.

Luego del lanzamiento del comercial, la verdadera “bomba” fue lanzada: el trailer del esperado remake de Mean Girls. Cabe resaltar que la cinta, la cual verá la luz en enero de 2024, será una adaptación de la versión musical de Broadway de la misma película de 2004.

Tras el lanzamiento del primer avance, todos los reflectores volvieron, de nueva cuenta, hacia Rachel McAdams luego de su ausencia del comercial de Walmart. Sin embargo, y para infortunio de los fanáticos del filme, la actriz ha declarado que no retomará su papel como Regina George, algo que sí harán Tina Fey y el actor Tim Meadows.

Rachel McAdams declaró que le gustaría volver a reunirse con el elenco original. Crédito: AFP / Getty Images

Tina y yo incursionamos en algunas ideas, pero al final fue difícil lograr que todo funcionara. Estaba realmente deprimida por todo lo que ella tenía pensado hacer. Creo que la dirección que tomó será fantástica y no puedo para esperar a verla”

A pesar de las “tristes” declaraciones de McAdams, la actriz dejó en el aire otra declaración que podría volver a entusiasmar a todos los fanáticos de la cinta: “Siempre me encantaría ser parte de una reunión de Mean Girls y pasar el rato con mis plásticas”.

Continuar leyendo

Miss Teen Namibia 2018 es igual que Rachel McAdams y ella no lo sabía, sus fotos se hacen virales

Amanda Seyfried cumple 35 años: la tranquila vida de la actriz, alejada de los reflectores ¡en una granja!

Jennifer Lopez apoya públicamente a su sobrino transgénero y cuenta su historia en un emotivo video